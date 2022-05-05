Джолі після візиту до Львова показала шматок шрапнелі, яким гралася маленька дівчинка

Американська акторка Анджеліна Джолі поділилася враженнями від зустрічі з дітьми війни у Львові. У своєму Instagram зірка показала "особливий камінчик" - шматок шрапнелі, який знайшло українське дівча.

"Коли я кілька днів тому була у Львові, мені показали "особливий камінчик", знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка знайшла його, не зрозуміла, що камінчик, із яким вона гралася, насправді був уламком шрапнелі від бомби. Він лежить на твоїй долоні, зазубрений і важчий, ніж можна було очікувати. Його блиск та незвичайний вигляд, мабуть, привернули увагу дитини", - написала Анджеліна.

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Акторка розповіла, що у Львові побачила багатьох дітей із Краматорська, які були важко травмовані такими уламками під час бомбардування. Деякі з таких уламків залишаються в маленьких тілах, оскільки знаходяться надто близько до життєво важливих органів, і діставати їх надто небезпечно. Джолі підкреслила, що малеча під час війни не лише страждає фізично, а й зазнає емоційних та душевних травм.

"Боротьба за закінчення війни, які тієї, від якої страждають в Україні, це гонитва за тим, щоби зменшити кількість жертв, які гинуть, дістають поранення, втрачають домівки і травматизуються щодня", - наголосила Джолі.

Нагадаємо, у Львові Енджі довелося ховатися в укритті під час повітряної тривоги.

Фото AFP з сайту Getty Images

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