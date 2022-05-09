Євробачення-2022: де та коли дивитися, і що кажуть букмекери

Уже завтра, 10-го травня о 22:00 (за київським часом) відбудеться перший півфінал Євробачення-2022, в якому під номером шість виступлять представники України, гурт Kalush Orchestra.

Суспільне Мовлення транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно.

Kalush Orchestra на бірюзовому хіднику Євробачення 8-го травня фото getty images

Так, телеглядачі зможуть дивитися трансляцію першого півфіналу на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА. Коментуватиме шоу незмінний ведучий Тімур Мірошниченко, який понад 15 років є українським голосом Євробачення.

Офіційним радіотранслятором Євробачення-2022 є "Радіо Промінь".

Що ж стосується діджитал-платформ, то конкурс можна буде дивитися на Facebook-сторінці Євробачення, на сайті Суспільне Культура і на сайті Суспільне Євробачення.

На YouTube-каналі Євробачення Україна можна буде спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії.

У першому півфіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім, звісно, самих Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

До слова, прогнози букмекерів, які вже давно пророкують перемогу Україні, стали ще оптимістичніші. Шанси на те, що переможуть Kalush Orchestra, наразі оцінюються вже у 48%.

Нагадаємо, днями кавер на "Stefania" записали представники Латвії на цьогорічному Євробаченні.

Фото з Instagram Eurovision

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Тайстра, свитка та кептар: цікавинки образів Kalush Orchestra для Євробачення

Стало відомо, хто фінансує поїздку Kalush Orchestra на Євробачення

"Скоро святкуватимемо перемогу": Джамала разом із Kalush Orchestra заспівала їхню конкурсну пісню. ВІДЕО

Росію виключили із Євробачення через напад на Україну