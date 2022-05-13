Російські хакери погрожують завадити Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні-2022

Поки букмекери віщують переконливу перемогу на цьогорічному Євробаченні Україні, яку представляє гурт Kalush Orchestra, російська пропутінська група хакерів засукала рукави, щоби цього не допустити.

Погрожують DDOS-атаками.

Про це повідомляє The Sun.

Дехто дуже не хоче, щоби перемогли Kalush Orchestra фото afp з сайту getty images

Угруповання Killnet, яке раніше вже заважало роботі системи, у Telegram розмістило повідомлення з логотипом Євробачення.

"Ви не зможете голосувати онлайн. Можливо, винні в усьому будуть наші DDOS-атаки", - пригрозили хакери.

Як відомо, через війну проти України росію не допустили до участі в цьогорічному конкурсі. Тоді росія оголосила про свій вихід із Європейського мовного союзу.

Нагадаємо, фінал Євробачення відбудеться 14-го травня.

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