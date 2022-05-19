Зеленська присвятила щемливий допис вишиванці. ФОТО

Цього року дружині президента Володимира Зеленського, Олені вперше довелося робити святкове фото до Дня вишиванки самій - зі зрозумілих причин.

Привітанням, у якому є і гіркота, і надія, перша леді поділилася в Instagram.

Олена Зеленська присвятила допис вишиванці та святу, яке набуло особливого значення зараз, під час страшної війни фото з instagram зеленської

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", - написала Олена.

"Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі!", - привітала вона.

Нагадаємо, рік тому - наче в минулому житті - вишиванки Зеленських спричинили скандал у мережі.

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