Зеленський у вишиванці бойовито привітав Україну. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський у День вишиванки записав коротке відеопривітання для України.
"Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно!", - сказав Зеленський.
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Нагадаємо, привітала українців зі святом і перша леді Олена.
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