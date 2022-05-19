Зеленський у вишиванці бойовито привітав Україну. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський у День вишиванки записав коротке відеопривітання для України.

"Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно!", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, привітала українців зі святом і перша леді Олена.

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