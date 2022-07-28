"Ми маємо, що сказати один одному": Зеленські розповіли, як війна змінила їхній шлюб

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена після 24-го лютого пройшли чимало випробувань. Зокрема, війна позначилася і на їхньому шлюбі, про що вони розповіли американському журналісту Пірсу Моргану.

Зі слів першої леді, їхні стосунки з чоловіком стали набагато міцнішими.

"Я погоджуюся з теорією, що випробування роблять шлюб сильнішим. Я думаю, у нашій ситуації це так. Ми стали більш цікавими один одному… Ми маємо, що сказати один одному. Саме тому, я б хотіла, щоб це випробування об’єднало нас", – сказала Олена.

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Володимир погодився з такою позицією дружини, на що вона жартома порадила мати власну думку щодо цього.

"Коли ти поруч зі мною, твоя думка пріоритетна. Що я б сказав, я не маю іншого досвіду. В мене лише одна дружина і я – щасливий. В мене ніколи не було відчуття, що з нашими відносинами щось не так. Або, можливо, ти почуваєшся нещасною інколи", – жартівливо запитав президент, додавши, що "війна однозначно зробила їхній шлюб міцнішим".

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"Думаєш, справляємось?", – запитала Олена, на що Володимир зауважив, що "справлятися" не зовсім правильне слово.

"Ми кохаємо один одного", – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно американський Vogue презентував зйомку із Зеленськими авторства легендарної фотографки Енні Лейбовіц.

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