Лейбовіц зняла Зеленських у Києві для американського Vogue

Тетяна Сухачова 26 липня 2022, 16:13

Перша леді Олена Зеленська та її чоловік, президент Володимир Зеленський знялися разом для американського Vogue.

Авторкою знімків є легендарна британська фотографка Енні Лейбовіц, яку на початку липня помітили в Києві.

 
Рідкісні спільні фото подружжя
фото Енні Лейбовіц

Олена Зеленська попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованої "Мрії".


 
Раніше Олена розповідала, як ставиться до загрози своєму життю

Крім зйомки подружжя розповіло виданню, як війна вплинула на їхню родину. Олена зізналася, що розлука із дітьми дуже позначилася на її чоловікові.

"Йому набагато складніше. Він страждає. І діти страждають, бо не можуть його бачити", – сказала Олена.

 
Зеленському дуже не вистачає дітей

"Як і будь-який звичайний чоловік, я сильно переживаю за них, за їхню безпеку. Я не хочу наражати їх на небезпеку… Це зовсім не романтика. Це жахіття, те, що відбувається тут в Києві та по всій країні… Але я дуже сумую за ними. Так хочу обійняти їх, торкнутися їх", – сказав Володимир про дітей.

 

Президент не приховує, що пишається своєю дружиною.

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"Вона дуже сильна. Вона, напевно, сильніша, ніж я думав… Звісно, вона моє кохання. Але вона ще й мій найкращий друг… А також щира патріотка і прекрасна мати", – сказав президент.

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Згодом Олена Зеленська виклала кілька знімків із фотосету у своєму офіційному Instagram. У дописі вона підкреслила, що кожна українка заслуговує бути на обкладинках світових журналів.

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Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловив захоплення своєю дружиною під час її виступу у Конгресі США.

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