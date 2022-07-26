Лейбовіц зняла Зеленських у Києві для американського Vogue

Перша леді Олена Зеленська та її чоловік, президент Володимир Зеленський знялися разом для американського Vogue.

Авторкою знімків є легендарна британська фотографка Енні Лейбовіц, яку на початку липня помітили в Києві.

Рідкісні спільні фото подружжя фото Енні Лейбовіц

Олена Зеленська попозувала не лише у кулуарах Офісу президента, але й на тлі зруйнованої "Мрії".

Крім зйомки подружжя розповіло виданню, як війна вплинула на їхню родину. Олена зізналася, що розлука із дітьми дуже позначилася на її чоловікові.

"Йому набагато складніше. Він страждає. І діти страждають, бо не можуть його бачити", – сказала Олена.

Зеленському дуже не вистачає дітей

"Як і будь-який звичайний чоловік, я сильно переживаю за них, за їхню безпеку. Я не хочу наражати їх на небезпеку… Це зовсім не романтика. Це жахіття, те, що відбувається тут в Києві та по всій країні… Але я дуже сумую за ними. Так хочу обійняти їх, торкнутися їх", – сказав Володимир про дітей.

Президент не приховує, що пишається своєю дружиною.

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"Вона дуже сильна. Вона, напевно, сильніша, ніж я думав… Звісно, вона моє кохання. Але вона ще й мій найкращий друг… А також щира патріотка і прекрасна мати", – сказав президент.

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Згодом Олена Зеленська виклала кілька знімків із фотосету у своєму офіційному Instagram. У дописі вона підкреслила, що кожна українка заслуговує бути на обкладинках світових журналів.

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Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський висловив захоплення своєю дружиною під час її виступу у Конгресі США.

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