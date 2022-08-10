"Вона виконує певне завдання": російський ексдепутат заявив, що діти Кабаєвої – не від путіна

Вже багато років російську гімнастку Аліну Кабаєву вважають тіньовою першою леді росії. Подейкують, що нині вона навіть вкотре вагітна від путіна.

Однак не всі погоджуються з таким статусом спортсменки. Мовляв, Кабаєва просто прикриття, а наративи про її стосунки з президентом рф – свідома операція кремля.

Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив ексдепутат держдуми росії Ілля Пономарьов.

"Я вважаю, Кабаєва – операція прикриття. В мене багато є свідчень, що вона не дружина. І думаю, ці діти – це не путінські діти. Є там один хлопець. Я не буду казати хто, бо це приватна інформація, хто батько її дітей… Вона виконує певне завдання.

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Вони, звісно, з путіним хороші друзі. Бо вона грає цю роль – прикриття й ширми. Але першочергово інформацію, що вона його дружина, "розганяв" кремль. Я це знаю точно, бо знаю тих, хто це робив. Дуже сильно допоміг Лєбєдєв (видавець газети "Московський кореспондент" – ред.)... А людина, яка керувала розгоном цієї інформації – це відомий прессекретар Єльцина Сергій Ястржембский. Так, йому дали після цього поїхати… Але це був його великий проєкт, який він зробив перед від’їздом. Розгон інформації про Аліну Кабаєву", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, подейкують путін не зрадів черговій вагітності Кабаєвої. І навіть вимагав від неї зробити аборт.

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