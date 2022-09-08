Дружина "загиблого" Дейдея подала на розлучення та вимагає аліменти

Схоже, дружина колишнього депутата Євгена Дейдея, Дарина Дейдей все ж таки зрозуміла, що його "загибель" на фронті - це, скоріше за все, фейк.

Інакше як пояснити той факт, що мати двох його дітей днями подала на розлучення і стягнення аліментів.

Відповідний документ, датований першим вересня, оприлюднили Українські новини.

Позов подано у Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

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скріншот з сайту Українські новини

Як відомо, ще 10-го березня Дарина Дейдей написала в Instagram, що її чоловік загинув. Причому жодних подробиць і обставин його смерті вона не знала. Зате "прикрасила" свій пост промовистим селфі з розмазаним від сліз макіяжем.

Цього посту вже нема в Instagram Дарини

Через два дні після її посту джерела УП повідомили, що Дейдей живий і просто виїхав з країни з грошима, а дружині сказали, що він помер.

"Мені сказали, що він загинув. Ми з дітьми у Києві, нас ніхто не вивозив. Навряд він живий. Він повинен був дитину забрати у Будапешті. Їхав туди, зник зв'язок і більше його ніхто не бачив. Дитину звідти вивозили наші знайомі. Він би дитину не покинув", - казала тоді Дарина.

Чутки про те, що Дейдей просто кинув дружину з дітьми в Києві, ширилися у Telegram-каналах та Facebook

Вочевидь, до Даші нарешті дійшла інформація про те, що Євген живий, і вона вирішила стягнути з нього гроші, які він винен їй за двох маленьких нащадків.

Тим часом, у мережі жінка видалила фото з чоловіком, але себе в спідньому викладає, як і раніше.

Дарина шукає собі вже нового депутата?

У коментарях Даша пише, що незаміжня, хоча на розлучення тільки подала

Нагадаємо, у березні 2018-го тоді ще депутата від Народного фронту Євген Дейдей повідомив про розлучення з першою дружиною та представив свою нову дівчину - Дарину Ледовських, племінницю соратниці Яценюка Олени Ледовських.

У січні 2019-го Дарина народила Євгену сина. А в липні того ж року пара повінчалася.

Наприкінці 2020 у них народилася дочка.

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