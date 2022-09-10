Стівен Кінг блискуче відреагував на контрнаступ ЗСУ
— Субота, 10 вересня 2022, 10:40
Американський письменник Стівен Кінг, який від початку війни неодноразово висловлював свою підтримку Україні, відреагував на контрнаступ ЗСУ в своєму Twitter.
"Українці сьогодні надирають декому дупу. Слава Україні!", - написав "король жахів".
Нагадаємо, Кінг вважає, що, вторгнувшись в Україну, "путін уперше за свою безславну кар'єру виглядає дурнем".
Фото Getty Images
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Стіві Вандер: Україна в битві за душу світу
Вакарчук і Coldplay разом заспівали хіт "Океану Ельзи" у Брюсселі. ВІДЕО
Приєднуйтесь до дискусії