Стівен Кінг блискуче відреагував на контрнаступ ЗСУ

Американський письменник Стівен Кінг, який від початку війни неодноразово висловлював свою підтримку Україні, відреагував на контрнаступ ЗСУ в своєму Twitter.

"Українці сьогодні надирають декому дупу. Слава Україні!", - написав "король жахів".

скрiншот iз twitter кiнга

Нагадаємо, Кінг вважає, що, вторгнувшись в Україну, "путін уперше за свою безславну кар'єру виглядає дурнем".

Фото Getty Images

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