Стівен Кінг підтримав Україну: Вперше за свою безславну кар'єру путін виглядає дурнем

Американський письменник Стівен Кінг підтримав Україну та показався у відповідній футболці з жовто-блакитним малюнком.

"Зазвичай я не пощу своїх фото, але сьогодні - виняток", - написав 74-річний "король жахів" у Twitter.

Стівен Кінг - за Україну фото з twitter кінга

"Уперше за свою довгу та безславну кар'єру путін виглядає дурнем. Це, напевно, для нього шок", - зазначив Кінг.

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Перед самим початком війни росії проти України письменник порівнював те, що відбувається, з ситуацією на ігровому майданчику, де старша дитина лупцює меншу. На думку Стівена, в такому випадку правильно буде дати забіяці один-два стусани, щоби змусити це припинити.

До слова, 27-го лютого на мітинг на підтримку України, що відбувся в Торонто, вийшла канадська письменниця Маргарет Едвуд, авторка "Розповіді служниці" та "Сліпого вбивці". Фотографію колеги з жовто-блакитним прапором Кінг теж ретвітнув.

82-річна Маргарет Етвуд вийшла на мітинг у Торонто фото з twitter етвуд

Нагадаємо, режисер Девід Лінч, звертаючись до путіна, попередив, що смерть та руйнування, які він сіє, до нього повернуться.

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