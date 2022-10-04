"Були холопами, стали рабами": Пугачова звернулася до хейтерів

Співачка Алла Пугачова, котра буцімто знову виїхала з росії разом із дітьми, зробила нове звернення у своєму Instagram.

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, котрих я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила марно", - написала 73-річна артистка.

"Причина зрозуміла. Хай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - додала вона.

скріншот із іnstagram пугачової

Імовірно, допис Примадонни став відповіддю на чергову анонімну образу, адресовану їй із будівлі "Останкіно" у Москві. Цього разу на ній з'явився напис: "Алло, то нах...я ти взагалі приїжджала?".

Алла Пугачёва кому-то снова не даёт покоя. Очередное послание для неё на медиаэкране Останкино гласит: Алла, так а *** (зачем?) ты вообще приезжала?



Ранее стало известно, что певица с детьми уехала из России и выставила их с мужем дворец на продажу pic.twitter.com/gMFV3iMC6m — Мослента (@moslenta) October 3, 2022

Нагадаємо, кілька тижнів тому Пугачова публічно попросила зарахувати її до "іноагентів", висловивши солідарність зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Забути, як їх звати": Осадча відреагувала на пости Собчак і Пугачової та закликала не писати про росіян