"Були холопами, стали рабами": Пугачова звернулася до хейтерів

ТаблоID — Вівторок, 4 жовтня 2022, 13:00

Співачка Алла Пугачова, котра буцімто знову виїхала з росії разом із дітьми, зробила нове звернення у своєму Instagram.

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, котрих я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила марно", - написала 73-річна артистка.

"Причина зрозуміла. Хай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами", - додала вона.

 
скріншот із іnstagram пугачової

Імовірно, допис Примадонни став відповіддю на чергову анонімну образу, адресовану їй із будівлі "Останкіно" у Москві. Цього разу на ній з'явився напис: "Алло, то нах...я ти взагалі приїжджала?".

Нагадаємо, кілька тижнів тому Пугачова публічно попросила зарахувати її до "іноагентів", висловивши солідарність зі своїм чоловіком Максимом Галкіним.

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алла пугачова

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