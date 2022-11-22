Знайшлися: Медведчука з Марченко помітили в окупованому Криму

Марія Ткаченко — Вівторок, 22 листопада 2022, 18:25

Колишній одіозний політик Віктор Медведчук, який зник із інфопростору після того, як його обміняли на 200 захисників України та передали до росії, знайшовся у окупованому Криму.

У товаристві дружини, Оксани Марченко він буцімто засвітився у Ялті.

Відео з парочкою виклали у Telegram.

 
скріншоти з telegram 
 

Як відомо, Медведчук у Криму має палац дачу, на якій колись дудлив шампанське зі своїм кумом володимиром путіним.

Фото Getty Images 

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Медведчук марченко

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