Знайшлися: Медведчука з Марченко помітили в окупованому Криму
Колишній одіозний політик Віктор Медведчук, який зник із інфопростору після того, як його обміняли на 200 захисників України та передали до росії, знайшовся у окупованому Криму.
У товаристві дружини, Оксани Марченко він буцімто засвітився у Ялті.
Відео з парочкою виклали у Telegram.
Як відомо, Медведчук у Криму має палац дачу, на якій колись дудлив шампанське зі своїм кумом володимиром путіним.
Фото Getty Images
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