Знайшлися: Медведчука з Марченко помітили в окупованому Криму

Колишній одіозний політик Віктор Медведчук, який зник із інфопростору після того, як його обміняли на 200 захисників України та передали до росії, знайшовся у окупованому Криму.

У товаристві дружини, Оксани Марченко він буцімто засвітився у Ялті.

Відео з парочкою виклали у Telegram.

скріншоти з telegram

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Як відомо, Медведчук у Криму має палац дачу, на якій колись дудлив шампанське зі своїм кумом володимиром путіним.

Фото Getty Images

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