Кіркоров підтримав Марченко та закликав урятувати Медведчука "з підвалів СБУ"

Російський співак Філіп Кіркоров, котрий не вимовив ні слова про війну проти України та відправив у ігнор свою тепер уже колишню подругу Камалію, несподівано прокинувся, щоби підтримати Оксану Марченко.

Артист вимагає звільнити її чоловіка, одіозного політика Віктора Медведчука, якого буцімто піддають приниженням. У своєму гнівному пості Кіркоров затегав усіх кого згадав: Європарламент, Джо Байдена, Марін Ле Пен, Fox News та ООН.

скрін із facebook кіркорова

Європарламент поки не відповів Кіркорову, а от фожаби не забарилися.

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До слова, Кіркоров уже не вперше бере участь у "флешмобі" на підтримку Марченко. Коли в 2018-му куму Володимира Путіна несподівано запросили на "Танці з зірками", і це викликало хвилю обурення як серед глядачів, так і в журналістів, Філіп палко агітував Оксану танцювати.

Як відомо, танцювала Марченко недовго та залишила шоу буцімто через травму.

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