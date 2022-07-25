Стало відомо, у якій країні пройде наступне Євробачення

Тамара Кудрявченко 25 липня 2022, 14:20

Європейська мовна спілка нарешті визначилася з країною проведення Євробачення-2023.

Наступний конкурс відбудеться у Великій Британії. Про це повідомили у EBU.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

Місто, в якому влаштують Євробачення-2023, оберуть наступними місяцями в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення конкурсу будуть оголошені згодом.


Як відомо, у Євробаченні-2022 перемогла Україна, але на думку EBU, проводити конкурс у країні, де йде війна, занадто небезпечно.

Велика Британія цього року посіла друге місце в конкурсі. І хоча прем'єр Борис Джонсон вважав, що Євробачення має відбутися саме в Україні, мовна спілка вирішила інакше.

"Оскільки тепер ми приймаємо конкурс, Велика Британія виконає цю обіцянку безпосередньо і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", - написав Борис Джонсон 25-го липня у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні-2023, яке має пройти в Україні

Kalush Orchestra продали свій кубок з Євробачення: сума вражає. ОНОВЛЕНО

Ткаченко запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні

Євробачення

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів