Стало відомо, у якій країні пройде наступне Євробачення

Європейська мовна спілка нарешті визначилася з країною проведення Євробачення-2023.

Наступний конкурс відбудеться у Великій Британії. Про це повідомили у EBU.

Місто, в якому влаштують Євробачення-2023, оберуть наступними місяцями в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня. Дати проведення конкурсу будуть оголошені згодом.

Як відомо, у Євробаченні-2022 перемогла Україна, але на думку EBU, проводити конкурс у країні, де йде війна, занадто небезпечно.

Велика Британія цього року посіла друге місце в конкурсі. І хоча прем'єр Борис Джонсон вважав, що Євробачення має відбутися саме в Україні, мовна спілка вирішила інакше.

"Оскільки тепер ми приймаємо конкурс, Велика Британія виконає цю обіцянку безпосередньо і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", - написав Борис Джонсон 25-го липня у Twitter.

Last week President @ZelenskyyUa and I agreed that wherever Eurovision 2023 is held, it must celebrate the country and people of Ukraine.



As we are now hosts, the UK will honour that pledge directly – and put on a fantastic contest on behalf of our Ukrainian friends.