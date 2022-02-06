"Ну ти зрозуміла...": Зеленський привітав своє кохання обірваними фразами
6-го лютого першій леді Олені Зеленській виповнилося 44 роки. Президент Володимир Зеленський зранку поспішив привітати дружину з днем народження.
У своєму Instagram гарант традиційно запостив нетрадиційне вітання.
Цього разу він присвятив коханій обірвані фрази, мовляв, вона його зрозуміє, а інші ні.
"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди, останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш...", - написав Зеленський.
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Нагадаємо, 25-го січня день народження святкував сам Зеленський, і тоді дружина його вітала у мережі і попросила дивитися на неї.
У вересні минулого року подружжя відзначило 18-ту річницю шлюбу.
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