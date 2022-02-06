"Ну ти зрозуміла...": Зеленський привітав своє кохання обірваними фразами

Неділя, 6 лютого 2022, 09:56

6-го лютого першій леді Олені Зеленській виповнилося 44 роки. Президент Володимир Зеленський зранку поспішив привітати дружину з днем народження. 

У своєму Instagram гарант традиційно запостив нетрадиційне вітання. 

Цього разу він присвятив коханій обірвані фрази, мовляв, вона його зрозуміє, а інші ні. 

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди, останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш...", - написав Зеленський. 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, 25-го січня день народження святкував сам Зеленський, і тоді дружина його вітала у мережі і попросила дивитися на неї.

У вересні минулого року подружжя відзначило 18-ту річницю шлюбу. 

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