"Натхнення для усього світу": Метт Деймон, Морган Фрімен, Джулія Робертс та інші зірки звернулися до українців в річницю війни. ВІДЕО
24-го лютого, в річницю незламності зірки і громадські діячі по всьому світу продовжують підтримувати українців.
Разом із канадською акторкою Кетрін Віннік слова гордості і вдячності промовили і акториса Джулія Робертс, актори Міша Коллінз, Морган Фрімен, історик Тімоті Снайдер та інші.
"Світ разом з Україною. Зірки звернулися до українців, щоб підтримати нас у річницю повномасштабного вторгнення. Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон. Амбасадори UNITED24 — Imagine Dragons, Тімоті Снайдер та інші. Дякую кожному. Ваша підтримка важлива", - написали на офіційній сторінці u24.gov.ua.
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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудський актор Леонардо ДіКапріо зробив внесок у фонд першої леді Олени Зеленської.
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