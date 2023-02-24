"Натхнення для усього світу": Метт Деймон, Морган Фрімен, Джулія Робертс та інші зірки звернулися до українців в річницю війни. ВІДЕО

24-го лютого, в річницю незламності зірки і громадські діячі по всьому світу продовжують підтримувати українців.

Разом із канадською акторкою Кетрін Віннік слова гордості і вдячності промовили і акториса Джулія Робертс, актори Міша Коллінз, Морган Фрімен, історик Тімоті Снайдер та інші.

"Світ разом з Україною. Зірки звернулися до українців, щоб підтримати нас у річницю повномасштабного вторгнення. Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон, JR, Вес Андерсон. Амбасадори UNITED24 — Imagine Dragons, Тімоті Снайдер та інші. Дякую кожному. Ваша підтримка важлива", - написали на офіційній сторінці u24.gov.ua.

"Українські брати й сестри! Рік тому російські танки перетнули український кордон. Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для усього світу", - промовив Міша Коллінз українською

"За наш мир, наш добробут, нашу свободу", - звернувся Снайдер

"Ми думаємо про вас та посилаємо вам нашу любов, снагу і наші молитви. Ви в наших серцях. Завжди", - звернулася до українців акторка

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що голлівудський актор Леонардо ДіКапріо зробив внесок у фонд першої леді Олени Зеленської.

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