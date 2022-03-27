Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар", якщо Зеленському не дадуть на ньому виступити

Тамара Кудрявченко 27 березня 2022, 11:10

Голлівудський актор і режисер Шон Пенн заявив, що "розплавить" свій "Оскар", якщо організатори на дозволять Володимиру Зеленському віртуально виступити під час 94-ї щорічної церемонії у ніч з 27 на 28 березня.

Про це Пенн сказав в інтерв’ю CNN.

Актор наголосив, що відмова Зеленському у виступі стане "найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду".

"Найкраще, що може зробити "Оскар" – це дати йому (Зеленському) можливість поговорити з усіма нами. До речі, це людина, яка розуміється на фільмах і має в цьому свою дуже довгу й успішну кар’єру", - зауважив Пенн.


 
61-річний Шон Пенн та його некомерційна організація CORE допомагають біженцям з України в Польщі
фото getty images

Актор наголосив, що якщо виступ Зеленського не схвалять, він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу і пообіцяв знищити свого "Оскара", якого отримав у 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

"Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто маю надію, що цього не станеться, а якщо станеться, сподіваюся, усі підуть із зали", - наголосив Пенн.

Нагадаємо, тиждень тому американська актриса Емі Шумер, яка вестиме цьогорічну церемонію "Оскар", запропонувала організаторам влаштувати віртуальний виступ Зеленського під час заходу. За попередніми даними, кіноакадемія сумнівається у доречності промови українського президента.

Як відомо, Шон Пенн перебував в Україні, коли почалася війна. Весь цей час він активно підтримує українців та неодноразово публічно казав про мужність Зеленського та його важливу роль як лідера нації.

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