"В Раді можна зустріти кохання": депутати Железняк і Коваль одружилися. ФОТО
1-го березня депутат партії "Голос" Ярослав Железняк побрався зі своєю колегою Ольгою Коваль зі "Слуги народу".
Про це стало відомо з офіційних сторінок молодят у Facebook.
"Виявляється, в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядько сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам", – йдеться у дописі Железняка.
Як відомо, Коваль наразі входить до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика". Вона також обіймає посаду в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій.
Нагадаємо, у 2020-му Коваль якось засвітила у Раді сумку від Louis Vuitton вартістю близько 3,5 тисячі доларів. Як виявилось, це була не єдина брендова торбинка в колекції депутатки.
До обрання депутаткою Ольга Коваль, яка закінчила Національний університет харчових технологій, працювала інженеркою-технологинею в Київському обласному хлібопекарському комплексі "Кулиничі".
У 2017-му Ярослав Железняк став радником тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин. А в 2019-му переміг на парламентських виборах від партії "Голос".
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