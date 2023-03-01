"В Раді можна зустріти кохання": депутати Железняк і Коваль одружилися. ФОТО

1-го березня депутат партії "Голос" Ярослав Железняк побрався зі своєю колегою Ольгою Коваль зі "Слуги народу".

Про це стало відомо з офіційних сторінок молодят у Facebook.

"Виявляється, в Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядько сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам", – йдеться у дописі Железняка.

"Вусатий дядько", він же Міністр юстиції Денис Малюська одним з перших привітав подружжя. До речі, для 33-річного Железняка це вже другий шлюб. фото з Facebook

Як відомо, Коваль наразі входить до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика". Вона також обіймає посаду в Комітеті з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, у 2020-му Коваль якось засвітила у Раді сумку від Louis Vuitton вартістю близько 3,5 тисячі доларів. Як виявилось, це була не єдина брендова торбинка в колекції депутатки.

До обрання депутаткою Ольга Коваль, яка закінчила Національний університет харчових технологій, працювала інженеркою-технологинею в Київському обласному хлібопекарському комплексі "Кулиничі".

У 2017-му Ярослав Железняк став радником тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин. А в 2019-му переміг на парламентських виборах від партії "Голос".

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