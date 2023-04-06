"Якийсь фатум": Ступка після обрання запобіжного в суді вибачився за скоєну ДТП

Актору Остапу Ступці, який 4-го квітня у стані алкогольного сп'яніння спричинив автомобільну аварію, обрали запобіжний захід.

До 5-го червня включно він перебуватиме під нічним домашнім арештом, повідомляє УП.

Ступку звільнили, але він має перебувати вдома з 22.00 до 6.00.

Після звільнення у залі Шевченківського суду Остап пропросив вибачення та пообіцяв допомагати потерпілому усім, чим зможе.

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фото суспільного

"Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", — цитує Ступку Суспільне.

Як відомо, потерпілий у ДТП нині перебуває у лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, інцидент стався близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Водій легковика був всередині.