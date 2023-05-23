Концерт Лободи в Києві таки скасували

Концерт Світлани Лободи, який мав відбутися 25-го серпня в Osocor Residence, таки скасували.

Про це повідомили на сторінці клубу в Instagram.

"Osocor Residence та LOBODA прийняли спільне рішення скасувати благодійний концерт 25/08. Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілення репутації артиста. Проте ми розуміємо, наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність. Значну кількість квитків вже було придбано. Кошти за них будуть повернуті", - йдеться у заяві.

Лобода і Osocor вирішили не розпалювати скандал далі

"Ми шукаємо інші способи та шляхи, щоби відбудувати ЛОР-відділення ОХМАТДИТу і сподіваємося на вашу підтримку. Слава Україні!", - додали організатори.

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У коментарях до посту активіст Сергій Стерненко, який у 2017-му році вже зривав концерт Лободи в Одесі, написав, що це єдине правильне рішення.

Стерненко знову не дав Лободі виступити в Україні

Нагадаємо, після оголошення благодійного концерту Лободи в столиці, у мережі здійгялася хвиля обурення. Навіть Охматдит, на потреби якого мали збирати гроші організатори, висловився проти концерту Світлани.