Дорофєєва і Кацурін одружилися? ФОТО з РАГСу
— Субота, 8 липня 2023, 14:00
Схоже, співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін таки дійшли до РАГСу і розписалися.
Про це свідчить фото з місця подій, яке почали розповсюджувати у мережі.
Пізніше і сама Надя "прокоментувала" ситуацію.
Нагадаємо, у березні минулого року Дантес і Дорофєєва повідомили про розлучення. Пара була в шлюбі 6,5 років. Наступного дня після них про розрив заявили Міша і Даша Кацуріни, у яких є двоє спільних дітей.
У вересні Надя розповіла, чи важко було розлучатися, та з чого почався її роман із Мішею. А пізніше і сам Дантес повідомив, що з ексдружиною та її теперішнім бойфрендом він не спілкується.
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