Дорофєєва і Кацурін одружилися? ФОТО з РАГСу

Схоже, співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін таки дійшли до РАГСу і розписалися.

Про це свідчить фото з місця подій, яке почали розповсюджувати у мережі.

Нарешті чутки про Надю і Мішу підтвердилися фото з telegram-каналу

Пізніше і сама Надя "прокоментувала" ситуацію.

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Нагадаємо, у березні минулого року Дантес і Дорофєєва повідомили про розлучення. Пара була в шлюбі 6,5 років. Наступного дня після них про розрив заявили Міша і Даша Кацуріни, у яких є двоє спільних дітей.

У вересні Надя розповіла, чи важко було розлучатися, та з чого почався її роман із Мішею. А пізніше і сам Дантес повідомив, що з ексдружиною та її теперішнім бойфрендом він не спілкується.

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