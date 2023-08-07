5-зірковий готель та розваги з веслом: Новинського помітили на відпочинку у Хорватії. ФОТО

ТаблоID — Понеділок, 7 серпня 2023, 14:59

Колишнього народного депутата Вадима Новинського, який склав свої повноваження рік тому, днями помітили на відпочинку у Хорватії. 

У розпорядженні ТаблоID опинилися фото 60-річного бізнесмена з веслом на сапборді і з дітьми, які, певно, є його онуками. 

Як повідомили автори фото, Новинський відпочиває у 5-зірковому готелі Boutique Hotel Alhambra, номер у якому коштує від 30-ти тисяч гривень за ніч. 

Також, за даними свідків, компанію ексдепутату начебто склав колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін, але візуального підтвердження цьому немає. 

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У Новинського четверо дітей - син Михайло і три доньки: Вікторія, Анастасія та Дарія. Вони мають російське громадянство. Але на фото, певно, його онуки 
фото таблоid
 
Як відомо, у травні суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
 
На початку повномасштабного вторгнення Вадим Новинський був в Україні, але після накладання на нього санкцій виїхав за кордон

Як відомо, у січні цього року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Новинського, який також є кліриком УПЦ МП. У квітні майно проросійського бізнесмена на загальну суму 3,5 мільярди гривень заарештували

Нагадаємо, свого часу Новинський ходив на службу патріарха Кирила у компанії Ганни Герман та тоді ще регіонала Василя Горбаля. А ще він частенько бував на футболі разом з Януковичем, Фірташем, Ахметовим, Пінчуком та Льовочкіним. 

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