Добкін відзначив 50-річчя родинним збіговиськом на Мальдівах

Днями колишній депутат Михайло Добкін відзначав 50-річчя.

Причому на свій ювілей він зібрав усю велику родину. І не в якому-небудь Єгипті, а на Мальдівах.

Судячи з фото в мережі, святкували у ресторані посеред величезного акваріуму.

Окрім родичів, на свій ювілей Добкін запросив і друзів, зокрема - свого похресника Олексія Дівєєва-Церковного.

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Найбільше фото в мережу виклала дочка Добкіна, Алла, яка прилетіла на Мальдіви з маленьким сином Марком.

Мальдівські канікули Добкіних тривають

Брати Добкіни вже не в Раді, але їх це явно не засмучує, бо ж на Мальдіви все одно вистачає

Дівєєв-Церковний теж, можна сказати, частина родини Добкіних

Ювіляр між двох своїх Алл - мами та дочки

А це Алла з невісткою - дівчиною сина Дмитра Добкіна

Добкін похвалився своїм подарунком. Такий мотоцикл коштує 27-28 тисяч доларів. Усією компанією скинулися?

А це доня Алла показала свого тата у дитинстві

Ось такою компанією ексдепутат гуляв свій ювілей на Мальдівах

Алла не впустила нагоди показатися в купальнику

Старший син Михайла Добкіна Микола

Не так давно Добкіна зізналася, що такого тіла, як зараз, ніколи не мала

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привет от друзей из Луганска! Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm) 26 Янв 2020 в 4:52 PST

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