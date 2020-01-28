Добкін відзначив 50-річчя родинним збіговиськом на Мальдівах
28 січня 2020, 11:04
Днями колишній депутат Михайло Добкін відзначав 50-річчя.
Причому на свій ювілей він зібрав усю велику родину. І не в якому-небудь Єгипті, а на Мальдівах.
Судячи з фото в мережі, святкували у ресторані посеред величезного акваріуму.
Окрім родичів, на свій ювілей Добкін запросив і друзів, зокрема - свого похресника Олексія Дівєєва-Церковного.
Найбільше фото в мережу виклала дочка Добкіна, Алла, яка прилетіла на Мальдіви з маленьким сином Марком.
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