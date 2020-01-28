Добкін відзначив 50-річчя родинним збіговиськом на Мальдівах

28 січня 2020, 11:04

Днями колишній депутат Михайло Добкін відзначав 50-річчя.

Причому на свій ювілей він зібрав усю велику родину. І не в якому-небудь Єгипті, а на Мальдівах.

Судячи з фото в мережі, святкували у ресторані посеред величезного акваріуму.

Окрім родичів, на свій ювілей Добкін запросив і друзів, зокрема - свого похресника Олексія Дівєєва-Церковного.


Найбільше фото в мережу виклала дочка Добкіна, Алла, яка прилетіла на Мальдіви з маленьким сином Марком.

 
Мальдівські канікули Добкіних тривають
 
Брати Добкіни вже не в Раді, але їх це явно не засмучує, бо ж на Мальдіви все одно вистачає
 
Дівєєв-Церковний теж, можна сказати, частина родини Добкіних
 
Ювіляр між двох своїх Алл - мами та дочки
 
А це Алла з невісткою - дівчиною сина Дмитра Добкіна
 
Добкін похвалився своїм подарунком. Такий мотоцикл коштує 27-28 тисяч доларів. Усією компанією скинулися?
 
А це доня Алла показала свого тата у дитинстві
 
Ось такою компанією ексдепутат гуляв свій ювілей на Мальдівах
 
Алла не впустила нагоди показатися в купальнику
 
Старший син Михайла Добкіна Микола
 
Не так давно Добкіна зізналася, що такого тіла, як зараз, ніколи не мала
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Привет от друзей из Луганска!

Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm) 26 Янв 2020 в 4:52 PST

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