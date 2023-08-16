"Сказав, що все буде добре": Харлан похвалилася селфі з Залужним

Фехтувальниця Ольга Харлан, яку ледь не дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої, заселфилася з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Ольга усміхнулася на камеру і поділилася позитивним прогнозом.

"Сказав, що все буде добре", - підписала селфі спортсменка.

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Окрім Харлан селфі із Залужним раніше хизувалися Олексій Арестович та Потап.

Нагадаємо, Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. А пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці.

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