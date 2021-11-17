Харлан розказала, чи планує переїхати до Італії, а її бойфренд - про ідеальне побачення на дивані

Фехтувальниця Ольга Харлан та її бойфренд-італієць Луїджі Самеле розказали, як вони полюбляють проводити час разом. Також спортсменка дала відповідь на питання, чи планує вона переїхати з України, щоби бути поруч із коханим.

Оля та Луїджі дали спільне інтерв'ю українському Elle.

Ольга та її хлопець разом знялися для українського глянцю фото з сайту Elle Ukraine

"На щастя, у нас багато пристрастей і ми не обмежуємося лише фехтуванням. Ольга, наприклад, любить малювати, а я - грати на фортепіано. Також ми любимо готувати і, звичайно, любимо куштувати те, що приготували", - поділився Самеле.

"Частіше за все ми проводимо час удома, відпочиваємо на дивані та переглядаємо наш улюблений серіал. У нас є мінітрадиція: щоп’ятниці ми їмо піцу, коли я знаходжусь в Італії, і обов’язково перед тим, як я відлітаю до України. Для мене це найкращий спосіб провести час із коханою людиною, адже в нас доволі активний спосіб життя", - розказала Харлан.

Парочка полюбляє піцу

Головний елемент вдалого побачення для Ольги - це бути поруч із Луїджі.

"Ідеальне побачення для мене в будь-якому місці з моєю коханою людиною. Неважливо, буде це ресторан, дім чи навіть нічний клуб. Найважливіше, щоб він був поруч зі мною, і цього вже буде достатньо, аби назвати нашу зустріч ідеальним побаченням", - запевнила вона.

"Наше найкраще побачення для мене - це насолоджуватися хорошим фільмом на дивані, смакуючи піцу. Це наша улюблена їжа після довгого та важкого тренувального тижня", - більш конкретно висловився фехтувальник.

Піца для Луїджі - невід'ємна частина ідеального побачення

Зараз Харлан фактично мешкає на дві країни. І, схоже, ця ситуація не має простого вирішення.

"Україна — мій дім, і я планую залишатися тут. Так, я хочу проводити більше часу з Луїджі, тому часто літаю до Італії. Натомість в Україні вся моя сім’я, друзі, тому буде дуже важко покинути рідні місця", - зізналася спортсменка.

Нагадаємо, цього літа Ольга показала Луїджі Київ, а ще звозила парубка до Одеси.

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