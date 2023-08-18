Депутати Железняк і Коваль стали батьками та оголосили ім'я дитини

Подружжя нардепів Ярослав Железняк та Ольга Коваль стали батьками вперше.

У пари, яка побралася в березні цього року, народився син.

Радісною новиною депутат від "Голосу" поділився на сторінці у Facebook. Железняк також оголосив, яке ім'я вони з дружиною обрали для малюка.

"Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його) 🎂З появою на Світ, Іване Ярославовичу)", - написав Ярослав.

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У "Слуги народу" Коваль народився син від Железняка з "Голосу"

Нагадаємо, для 33-річного Ярослава Железняка це вже другий шлюб, а для 32-річної Ольги Коваль - перший.

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