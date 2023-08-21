Харлан виставила свою Барбі-копію на благодійний аукціон
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі.
Мета цього жесту - зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні.
Про свій намір Оля повідомила у соцмережах.
"Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі 🤺. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі Ібей, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay.", - повідомила Харлан.
Нагадаємо, Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії через відмову тиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. А пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці.