Харлан виставила свою Барбі-копію на благодійний аукціон

Тамара Кудрявченко — Понеділок, 21 серпня 2023, 09:26

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі. 

Мета цього жесту - зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні. 

Про свій намір Оля повідомила у соцмережах. 

 
Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі ще три роки тому 

"Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі 🤺. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі Ібей, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay.", - повідомила Харлан. 

17d

695
 
Ажіотаж навколо Барбі має зацікавити колекціонерів 
 
Усі гроші підуть на допомогу військовим 
 
На момент написання новини поточна ставка була 10 тисяч доларів 

Нагадаємо, Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії через відмову тиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. А пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці.

824

182
Приєднуйтесь до дискусії
26b
3 dd0
Останні матеріали
cc5
b28 907 d65 10 0