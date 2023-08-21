Харлан виставила свою Барбі-копію на благодійний аукціон

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан виставила на аукціон свою ляльку Барбі, яка є в єдиному екземплярі в світі.

Мета цього жесту - зібрати гроші для клініки реабілітації українських військових, які постраждали на війні.

Про свій намір Оля повідомила у соцмережах.

Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі ще три роки тому

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"Друзі, привіт! Це — моя лялька Барбі, що є в єдиному екземплярі у світі 🤺. Разом з Tribuna.ua ми вирішили виставити її на благодійний аукціон на платформі Ібей, гроші з якого підуть для клініки Бодро на реабілітацію українських військових, які постраждали у результаті війни. Аукціон вже запущено на eBay.", - повідомила Харлан.

Ажіотаж навколо Барбі має зацікавити колекціонерів

Усі гроші підуть на допомогу військовим

На момент написання новини поточна ставка була 10 тисяч доларів

Нагадаємо, Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії через відмову тиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі. А пізніше виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування призупинив "чорну картку" для української фехтувальниці.