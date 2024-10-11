Усміхнена Кеті Холмс в атласному total black засвітилася на бродвейській премʼєрі. Фото

Тетяна Сухачова 11 жовтня, 14:30

Американська актриса Кеті Холмс рідко з’являється на світських заходах чи вечірках. Проте коли це трапляється, то виглядає вона завжди елегантно і зі смаком.

Черговий такий лук актриса продемонструвала під час прем’єри однієї з вистав на Бродвеї у Нью-Йорку. Для виходу Холмс вбралася в атласний тотал-блек із глибоким розрізом до коліна.

Кеті Холмс

Зірка в елегантному чорному на Бродвеї

фото GETTY IMAGES

До речі, Холмс знайома з українськими брендами. Якось для американського глянцю вона попозувала в одязі від Bevza.


Нагадаємо, на людях Кеті не боїться показуватися як у повсякденному одязі, так і звичайних спортивках.

Читайте також:

45-річна Кеті Холмс налякала фанів синцем під оком, а тоді заселфилася з котом

Гніздо спорожніло: Холмс перевезла 18-річну доньку Круза до студентського гуртожитку

"Не забере своїх слів назад": стало відомо, скільки та чому Круз платитиме за навчання дочки, з якою не спілкується

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів