Усміхнена Кеті Холмс в атласному total black засвітилася на бродвейській премʼєрі. Фото
Американська актриса Кеті Холмс рідко з’являється на світських заходах чи вечірках. Проте коли це трапляється, то виглядає вона завжди елегантно і зі смаком.
Черговий такий лук актриса продемонструвала під час прем’єри однієї з вистав на Бродвеї у Нью-Йорку. Для виходу Холмс вбралася в атласний тотал-блек із глибоким розрізом до коліна.
До речі, Холмс знайома з українськими брендами. Якось для американського глянцю вона попозувала в одязі від Bevza.
Нагадаємо, на людях Кеті не боїться показуватися як у повсякденному одязі, так і звичайних спортивках.
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