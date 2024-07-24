45-річна Кеті Холмс налякала фанів синцем під оком, а тоді заселфилася з котом
Американська акторка Кеті Холмс днями переполохала своїх шанувальників, потрапивши в об'єктив папараці у Нью-Йорку. Річ у тім, що під лівим оком 45-річної зірки бовванів синець, а під правим - набряк.
Схоже, що прочитавши заголовки про себе, Кеті вирішила утриматися від коментарів, але все ж дати зрозуміти, що з нею все гаразд.
У Instagram колишня дружина Тома Круза запостила декілька рідкісних селфі. Компанію їй склав кіт, точніше, судячи з підпису, Елінор, кішка. На фото на обличчі зірки не помітно жодних ушкоджень.
Нагадаємо, 18-річна донька Кеті й Тома, Сурі нещодавно відмовилася від прізвища батька, який цурається її вже багато років.
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