45-річна Кеті Холмс налякала фанів синцем під оком, а тоді заселфилася з котом

Американська акторка Кеті Холмс днями переполохала своїх шанувальників, потрапивши в об'єктив папараці у Нью-Йорку. Річ у тім, що під лівим оком 45-річної зірки бовванів синець, а під правим - набряк.

Схоже, що прочитавши заголовки про себе, Кеті вирішила утриматися від коментарів, але все ж дати зрозуміти, що з нею все гаразд.

Ось так виглядала Кеті днями Скрін із сайту Ace Showbiz

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У Instagram колишня дружина Тома Круза запостила декілька рідкісних селфі. Компанію їй склав кіт, точніше, судячи з підпису, Елінор, кішка. На фото на обличчі зірки не помітно жодних ушкоджень.

То що ж сталося з Холмс? Фото з Instagram Холмс

Акторка в надійних лапах

Нагадаємо, 18-річна донька Кеті й Тома, Сурі нещодавно відмовилася від прізвища батька, який цурається її вже багато років.



