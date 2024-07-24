45-річна Кеті Холмс налякала фанів синцем під оком, а тоді заселфилася з котом

Марія Ткаченко 24 липня, 14:45
Колишня дружина Тома Круза Кеті Холмс

Американська акторка Кеті Холмс днями переполохала своїх шанувальників, потрапивши в об'єктив папараці у Нью-Йорку. Річ у тім, що під лівим оком 45-річної зірки бовванів синець, а під правим - набряк.

Схоже, що прочитавши заголовки про себе, Кеті вирішила утриматися від коментарів, але все ж дати зрозуміти, що з нею все гаразд.

Кеті Холмс показалася з синцем на обличчі

Ось так виглядала Кеті днями

Скрін із сайту Ace Showbiz

У Instagram колишня дружина Тома Круза запостила декілька рідкісних селфі. Компанію їй склав кіт, точніше, судячи з підпису, Елінор, кішка. На фото на обличчі зірки не помітно жодних ушкоджень.

Кеті Холмс

То що ж сталося з Холмс?

Фото з Instagram Холмс
Актриса Кеті Холмс

Акторка в надійних лапах

Ексдружина Круза Кеті Холмс

Нагадаємо, 18-річна донька Кеті й Тома, Сурі нещодавно відмовилася від прізвища батька, який цурається її вже багато років.

Читайте також:

Кеті Холмс в ажурній шкірі відвідала івент на Манхеттені. ФОТО

Ошатну Кеті Холмс із дочкою від Круза підловили в день народження у Нью-Йорку

Кеті Холмс із 18-річною дочкою від Круза вигуляли стильні денім-луки у Нью-Йорку. Фото


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів