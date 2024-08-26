"Не забере своїх слів назад": стало відомо, скільки та чому Круз платитиме за навчання дочки, з якою не спілкується

Американський актор Том Круз має на своєму рахунку не одну драматичну історію з особистого життя. Проте найрезонансніша, без сумніву, це – його стосунки із дочкою Сурі від актриси Кеті Холмс.

Як відомо, 18-річна дівчинка, яка нещодавно вступила до університету Карнегі-Меллона, вже понад 12 років не спілкується з батьком. І хоча Сурі відмовилася від прізвища Круза, саме він платитиме за її навчання, пише Pop Culture.

Попри погані стосунки з дочкою, виявляється, актор зобов’язаний сплачувати за медичні витрати, коледж, страховку та інші додаткові витрати. Саме такої домовленості досягли Холмс і Круз після розлучення у 2012-му.

Том, попри складні стосунки з дочкою, платитиме за її навчання фото GETTY IMAGES

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"Том дійсно платитиме за навчання Сурі. Він завжди сплачував за її школу та не зупинився б, адже він чесна людина. Він ніколи не зволікав із виплатами аліментів та покритті інших витрат. Він не забере своїх слів назад та повністю виконує обов’язки", – сказав інсайдер.

Нагадаємо, Круз не спілкується з рідною дочкою через саєнтологію. Через релігію, подейкують, Кеті Холмс і розлучилася з Крузом. Ходять чутки, що коли їхні стосунки погіршилися вона буквально тікала від благовірного, забравши із собою тоді ще маленьку дочку.