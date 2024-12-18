"Моя муся": Гросу показалася з красунею-мамою та привітала її з днем народження
Співачка Аліна Гросу привітала з днем народження свою маму Ганну. Фото з нею, архівні та більш свіже, вона запостила в Insta-сторіс.
"З днем народження, моя муся. Люблю сильно-сильно", - написала Аліна.
Нагадаємо, схоже, цього року в пані Ганни з'явився російський зять.
Як відомо, в далекому 2014-му році Гросу-старша зробила спробу прийти у політику, з партією Олега Ляшка. Батько Аліни, бізнесмен Михайло Гросу був депутатом Чернівецької міськради. У 2017-му році в співачки народився молодший брат, якого теж назвали Михайлом.
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