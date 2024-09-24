Оце так поворот: Гросу на вечері мера Нью-Йорка засвітилася зі своїм ексом-росіянином. Фото

ТаблоID 24 вересня, 14:30

Схоже, "непорозуміння" щодо отримання дипломатичної посади у Нью-Йорку не стане єдиним зашкваром співачки Аліни Гросу цими днями. Адже на тому ж приватному вечорі мера Еріка Адамса артистка засвітилася в компанії свого, як вона казала, колишнього - російського актора Романа Полянського.

Парочка необережно сфотографувалася разом та потрапила в Instagram однієї з гостей вечора.

Аліна Гросу і Роман Полянський

Упс! Тепер Гросу доведеться пояснювати ще й це

Фото з Instagram

На фото Аліна і Роман не обіймаються і не тримаються за руки, але на їхніх пальцях можна помітити однакові золоті обручки. Як відомо, Гросу не так давно розсекретила свій другий шлюб, але особу чоловіка досі приховує.


Аліна Гросу з актором з Росії
Скидається на те, що Полянський і є другим чоловіком Аліни
На підмізинних пальцях парочки можна розгледіти обручки

На підмізинних пальцях парочки можна розгледіти обручки

І ось тепер питання - невже весь цей час Аліна брехала про розставання з Полянським, а насправді давно вийшла за нього заміж?

До речі, вже під час повномасштабного вторгнення у листопаді 2022 Полянський відвідав кінопрем'єру у Москві.

Нагадаємо, зі своїм першим чоловіком Олександром Комковим Аліна Гросу розлучилася у 2020 році. Потім вона мала серйозні стосунки з Романом Полянським, які врешті у січні 2023 назвала помилкою. Хоча до початку великої війни пара планувала побудувати спільний будинок і одружитися.

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Аліна Гросу
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