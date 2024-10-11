Зухвало декольтована Гросу оновила свої "брудні танці" з росіянином Полянським

Співачка Аліна Гросу, яка не квапиться підтверджувати, що потайки вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, схоже, дуже прозоро на це натякає.

29-річна артистка представила українськомовну версію своєї пісні "Грязные танцы", яка тепер, відповідно, зветься "Брудні танці". А заразом і кліп, у якому знявся Полянський.

Аліна Гросу та Роман Полянський палко витанцьовують у кліпі артистки Кадр із кліпу Гросу "Брудні танці"

Відеороботі вже п'ять років, але оновлена версія трохи розширеніша - закінчується палким поцілунком пари.

І справді, який сенс знімати новий кліп, якщо мужчина лишився той самий...

У Instagram, анонсуючи вихід кліпу, Аліна опублікувала відео, де танцює, випнувши на камеру соковитий бюст, у обіймах чоловіка, обличчя якого не видно. Зате видно обручку на підмізинному пальці.

Аліна і Роман (?) поки намагаються втримати інтригу

Нагадаємо, в товаристві Полянського Гросу несподівано засвітилася в вересні на івенті в мера Нью-Йорка. Про своє друге заміжжя Аліна повідомила на початку 2024-го року, але особу щасливчика не розкривала.

Як відомо, Роман Полянський публічно не висловлювався про війну, а вже після початку повномасштабного вторгнення відвідав московську прем'єру фільму режисера, який "полностью поддерживает решение руководства РФ начать спецоперацию на Украине".