Зухвало декольтована Гросу оновила свої "брудні танці" з росіянином Полянським
Співачка Аліна Гросу, яка не квапиться підтверджувати, що потайки вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, схоже, дуже прозоро на це натякає.
29-річна артистка представила українськомовну версію своєї пісні "Грязные танцы", яка тепер, відповідно, зветься "Брудні танці". А заразом і кліп, у якому знявся Полянський.
Відеороботі вже п'ять років, але оновлена версія трохи розширеніша - закінчується палким поцілунком пари.
У Instagram, анонсуючи вихід кліпу, Аліна опублікувала відео, де танцює, випнувши на камеру соковитий бюст, у обіймах чоловіка, обличчя якого не видно. Зате видно обручку на підмізинному пальці.
Нагадаємо, в товаристві Полянського Гросу несподівано засвітилася в вересні на івенті в мера Нью-Йорка. Про своє друге заміжжя Аліна повідомила на початку 2024-го року, але особу щасливчика не розкривала.
Як відомо, Роман Полянський публічно не висловлювався про війну, а вже після початку повномасштабного вторгнення відвідав московську прем'єру фільму режисера, який "полностью поддерживает решение руководства РФ начать спецоперацию на Украине".
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