Alina Pash у відьомському кліпі влаштувала шабаш та "випустила на волю свого звіра". Відео

Співачка Alina Pash випустила новий англомовний сингл під назвою "Bad Witch" та відьомський кліп на нього.

Натхненням для Аліни став серіал "Всі жінки - відьми", який в Україні виходив на початку 2000-х під.

У відеокліпі виконавиця скликає сучасний шабаш дівчат-відьом. Вони літають на мітлах по Лос-Анджелесу, заправляють їх на заправці, а потім буквально викрадають серця.

Здається, такою Аліну ми ще не бачили Фото пресслужби

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"Bad Witch" - це мій особистий феміністичний маніфест. Це моя терапія, і, як ви можете бачити і чути, це дико весело", - сказала артистка.

Відьми у кліпі літають на мітлах

"Занадто довго я замикала свою справжню сутність, вважаючи, що повинна бути ідеальною, завжди "хорошою дівчинкою". Але з "Bad Witch" я випускаю на волю свого звіра, даючи собі - і всім, хто резонує з піснею, - свободу прийняття всіх аспектів того, ким ми є. Навіть тих частин, що заховані в найтемніших куточках. Давайте прославляти наші повноцінні "я" у всіх їхніх проявах", - закликала Паш.