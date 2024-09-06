Alina Pash у відьомському кліпі влаштувала шабаш та "випустила на волю свого звіра". Відео

Alina Pash у відьомському кліпі влаштувала шабаш та "випустила на волю свого звіра". Відео

Тамара Кудрявченко 6 вересня, 13:45

Співачка Alina Pash випустила новий англомовний сингл під назвою "Bad Witch" та відьомський кліп на нього.

Натхненням для Аліни став серіал "Всі жінки - відьми", який в Україні виходив на початку 2000-х під.

У відеокліпі виконавиця скликає сучасний шабаш дівчат-відьом. Вони літають на мітлах по Лос-Анджелесу, заправляють їх на заправці, а потім буквально викрадають серця.

Аліна Паш - відьма

Здається, такою Аліну ми ще не бачили

Фото пресслужби

"Bad Witch" - це мій особистий феміністичний маніфест. Це моя терапія, і, як ви можете бачити і чути, це дико весело", - сказала артистка.

Alina Pash Bad Witch

Відьми у кліпі літають на мітлах

"Занадто довго я замикала свою справжню сутність, вважаючи, що повинна бути ідеальною, завжди "хорошою дівчинкою". Але з "Bad Witch" я випускаю на волю свого звіра, даючи собі - і всім, хто резонує з піснею, - свободу прийняття всіх аспектів того, ким ми є. Навіть тих частин, що заховані в найтемніших куточках. Давайте прославляти наші повноцінні "я" у всіх їхніх проявах", - закликала Паш.

Нагадаємо, торік Паш епатувала публіку оголеними фото з нагоди Геловіну та рівнодення. А також вигулювала екстравагантні луки на фестивалі Burning Man.
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alina pash
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