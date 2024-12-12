Може, "Оземпік"? У мережі обговорюють разюче схуднення Серени Вільямс. Фото
Американська тенісистка Серена Вільямс вразила широкий загал своїм схудненням.
І хоча відбувався цей процес поступово, результат не міг не спровокувати в мережі чутк про те, що 43-річна колишня спортсменка стала черговою знаменитістю, хто спробував препарат "Оземпік".
Про це пише Daily Mail.
"Будучи діючою спортсменкою, вона якось не худла і не cкидала жирок, а завершивши кар'єру, виглядає більше в формі, ніж коли грала. Хтось може сказати "Оземпік"", - коментують скептики зміни зовнішності Серени, які можна побачити по її Instagram.
"Реальність VS "Оземпік", - пишуть люди.
Хтось називає худорлявість Вільям нездоровою, але й компліментів під її постами теж дуже багато.
Як відомо, Серена - мама двох дочок: 7-річної Олімпії та 1,5-річної Адіри. Спортсменка заміжня за співзасновником Reddit Алексісом Оганяном.
Нагадаємо, в вересні модель Лотті Мосс розповіла, як через "Оземпік", придбаний нею нелегально та вжитий без контролю лікаря, вона опинилася у відділенні невідкладної допомоги.
У вживанні нашумілого препарату підозрюють і реперку Lizzo, яка останнім часом стрімко худне. Але артистка запевняє, що весь її секрет у зміні раціону та заняттях спортом.
Що ж до українських селебріті, то своїм швидким схудненням завдяки ін'єкціям - щоправда, іншого препарату - нещодавно похвалилася блогерка Олена Філонова.
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