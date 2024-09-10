"Можемо називати одне одного "чоловік, дружина"": alyona alyona висловилася щодо весілля з коханим

Реперка alyona alyona розказала, що зараз відбувається у її особистому житті. 33-річна виконавиця дуже тішиться, що переїхала жити до свого коханого Володимира у його рідне село на Івано-Франківщині.

"Коли я приїхала в гості й побачила цей спокій, і цю природу, і тишу... І мої хобі: я люблю порибалити, сходити по гриби, я там можу це реалізувати", - поділилася Олена з "Люкс ФМ".

"Я туди їжджу відновлюватися. Це як ходити спраглим і повертатися в місце, де є джерело", - зізналася зірка.

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alyona alyona та її корисне в кулінарному сенсі хобі

А от весілля для alyona alyona та її обранця поки не на часі.

"Зараз на часі, для мене особисто, все-таки більше робота для допомоги перемозі. І отакі особисті плани ми трішки відклали", - пояснила вона.

"Ми насолоджуємося цими днями, що є. Ми є разом. Ми можемо одне одного називати чоловік, дружина геть спокійно. І живемо, працюючи на перемогу. А далі, можливо...", - натякнула артистка.

Нагадаємо, якось Олена розказувала, за що вона покохала Володимира.











