Від 110 до 132 кіло: alyona alyona показала себе у різній вазі, замилувавши фанів

Реперка alyona alyona покепкувала з себе, знявши TikTok-відео, де показалася у різній вазі. Серед фото, які відібрала артистка, найбільша цифра - це 132 кілограми, а найменша - 110.

Закінчується ролик (обережно, аудіоряд містить нецензурну лексику!) світлиною з цифрою 127, імовірно, стільки 33-річна Олена важить зараз.

На запитання підписника, як вона худла, виконавиця лаконічно відповіла "Невдало".

alyona alyona показала, як виглядала з різною вагою

Зірка зняла самоіронічний TikTok

Олена відібрала фотографії різних років

Підписники зацінили і щирість, і гумор реперки

Одначе шанувальники щедро засипали свою улюбленицю компліментами.

"З якою б вагою не була, завжди шикарна... Ти - прикраса цього світу... Ой та не переживайте, ви виглядає як гарна впевнена в собі жінка + харизма, цього у вас не відняти, тож знайте ви красуня", - пишуть Олені.

Нагадаємо, представниця України на цьогорічному Євробаченні якось щиро розповідала про свої нездорові стосунки з їжею. Як зізнавалася артистка, вона переїдає, а потім "карає" себе голодом. Торік в Олени виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.



