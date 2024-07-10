Від 110 до 132 кіло: alyona alyona показала себе у різній вазі, замилувавши фанів

Марія Ткаченко 10 липня, 18:00
alyona alyona
Фото з Instagram alyona alyona

Реперка alyona alyona покепкувала з себе, знявши TikTok-відео, де показалася у різній вазі. Серед фото, які відібрала артистка, найбільша цифра - це 132 кілограми, а найменша - 110.

Закінчується ролик (обережно, аудіоряд містить нецензурну лексику!) світлиною з цифрою 127, імовірно, стільки 33-річна Олена важить зараз.

На запитання підписника, як вона худла, виконавиця лаконічно відповіла "Невдало".

Реперка alyona alyona

alyona alyona показала, як виглядала з різною вагою

Артистка alyona alyona

Зірка зняла самоіронічний TikTok

Вага alyona alyona

Олена відібрала фотографії різних років

alyona alyona в різній вазі
alyona alyona показала свою вагу

Підписники зацінили і щирість, і гумор реперки

Виконавиця alyona alyona
Учасниця Євробачення-2024 alyona alyona

Одначе шанувальники щедро засипали свою улюбленицю компліментами.

"З якою б вагою не була, завжди шикарна... Ти - прикраса цього світу... Ой та не переживайте, ви виглядає як гарна впевнена в собі жінка + харизма, цього у вас не відняти, тож знайте ви красуня", - пишуть Олені.

@alyona.alyona.official Притормозила😂 #alyonaalyona #альонаальона ♬ оригінальний звук - Альона Альона

Нагадаємо, представниця України на цьогорічному Євробаченні якось щиро розповідала про свої нездорові стосунки з їжею. Як зізнавалася артистка, вона переїдає, а потім "карає" себе голодом. Торік в Олени виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

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alyona alyona
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