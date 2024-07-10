Від 110 до 132 кіло: alyona alyona показала себе у різній вазі, замилувавши фанів
Реперка alyona alyona покепкувала з себе, знявши TikTok-відео, де показалася у різній вазі. Серед фото, які відібрала артистка, найбільша цифра - це 132 кілограми, а найменша - 110.
Закінчується ролик (обережно, аудіоряд містить нецензурну лексику!) світлиною з цифрою 127, імовірно, стільки 33-річна Олена важить зараз.
На запитання підписника, як вона худла, виконавиця лаконічно відповіла "Невдало".
Одначе шанувальники щедро засипали свою улюбленицю компліментами.
"З якою б вагою не була, завжди шикарна... Ти - прикраса цього світу... Ой та не переживайте, ви виглядає як гарна впевнена в собі жінка + харизма, цього у вас не відняти, тож знайте ви красуня", - пишуть Олені.
Нагадаємо, представниця України на цьогорічному Євробаченні якось щиро розповідала про свої нездорові стосунки з їжею. Як зізнавалася артистка, вона переїдає, а потім "карає" себе голодом. Торік в Олени виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.
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