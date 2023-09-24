"Якщо чоловік хоче, він знайде "опалення": Тарас Тополя та Alyosha посперечалися через її ревнощі

36-річний фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя посперечався зі своєю дружиною, 37-річною співачкою Alyosha через ревнощі з її боку.

Суперечка виникла під час короткого інтерв'ю телепрограмі "Неймовірна правда про зірок".

Поки співачка перебувала у США, то дуже переймалася через ревнощі. Вона розповіла, що у неї з'являлися думки, про те, що Тарас може її зрадити.

"Я намагалася зрозуміти, як людина, яка має поряд дружину, трьох дітей, ви постійно бачитеся... А тут така відстороненість від того, що було. Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться людина, яка увімкне "опалення". Були якісь переживання з цього приводу", - сказала Alyosha.

Проте Тополя почав з нею сперечатися, наполягаючи на тому, що чоловіка, який захоче зрадити не зупинить, те, що дружина поряд.

Пара провела у розлуці понад рік і лише іноді їм випадала можливість побачитися Фото Instagram Alyosha

Тарас вкладає спати свою доньку Марійку

Фото з Instagram Alyosha

Alyosha та Тарас Тополя з синами

"Якщо чоловік захоче, він знайде собі опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв чоловіче рішення, що це моя кохана і моя супутниця на життя. Я дав слово, у нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо щось, я тобі одразу скажу", - додав Тарас.

Нагадаємо, раніше Alyosha зізналася, що в закордоні їй уже "трохи зривало дах", адже вона дуже сумувала за чоловіком. Також вона відверто розповіла, чи хотіла розійтися з Тополею.