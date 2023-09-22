"Помаранчевий настрій": Alyosha показала стрункі ноги у яскравому міні. ФОТО

Співачка Alyosha (Олена Тополя) посвітила стрункими ногами у яскравій короткій сукні та поділилася своїми думками про осінь.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

На знімках співачка позує у короткій сукні, на ній легкий джинсовий піджак та білі кеди, які підкреслюють засмагу.

Зі слів співачки, осінь її надихає Фото з Instagram Alyosha

Реклама:

"Осінь надихає на приємні відчуття затишку та романтики, коли все навколо стає яскравим і дарує помаранчевий настрій. Зігратись гарячим чаєм, насолодитися запахом осінніх пончиків та стишитись в обіймах коханого", - написала Alyosha під постом.

Також зірка попросила своїх шанувальників розповісти, за що вони люблять осінь.

Нагадаємо, раніше Alyosha розповідала про те, чому вона з дітьми повернулися із США до України та про свої стосунки з чоловіком, співаком Тарасом Тополею.

До речі, співачка хоче змінити сценічний псевдонім, тож запитала поради у своїх шанувальників.