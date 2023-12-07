Alyosha поділилася милим ФОТО їхніх із Тополею трьох нащадків

Марія Ткаченко 7 грудня 2023, 16:30

Схоже, артистам Олені Тополі (Alyosha) і Тарасу Тополі нечасто вдається зібрати в одному кадрі синів Романа та Марка і донечку Марію, ще й щоби всі вони дивилися в камеру.

Але з нагоди Дня Святого Миколая таке рідкісне фото таки з'явилося в Insta-сторіс зіркової мами.

Марії вже три рочки, а хлопцям - 10 та 8

Марії вже три рочки, а хлопцям - 10 та 8

Фото з Instagram Тополі

Судячи з того, як усміхається малеча, під подушками вранці знайшлися ніякі не різочки, а щось смачне і цікаве.


Нагадаємо, нещодавно Олена зізналася, чи планують вони з Тарасом ставати батьками вчетверте.

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