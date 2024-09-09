"Стаєш просто потворною": Покрещук про те, чому не хоче дітей, ідеальний розмір члена та скільки грошей їй потрібно на місяць

Анастасія Покрещук про чоловіків і гроші скрін з відео

Жінка з найбільшими у світі вилицями, українська блогерка Анастасія Покрещук розповіла, чим заробляє на життя.

В інтерв'ю "Слава+" вона також розказала про залицяльників і курйозні пропозиції від них.

Анастасія зазначила, що не спілкується про свої заробітки і зазвичай не бере гроші за зйомки.

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"Максимально, може (отримувала - ред.) $1000. Ми не працюємо за гроші. До повномасштабного вторгнення я недооцінювала себе", - зазначила Анастасія.

"Заробляю виключно на рекламі. Ніколи не кажу, скільки заробляю. На життя мені вистачає. Я завжди прагну більшого. На місяць потрібно мінімум $4000, але краще більше. Все сама абсолютно (заробляю - ред). Я навіть намагаюся не позичати, тому що це для мене... Я не люблю просити", - запевнила Покрещук.

Жінка також розказала про увагу з боку чоловіків і пропозиції, які від них отримує.

"Мені пишуть: "Надсилай ноги". От що тобі буде з цього фото? Мені не пропонували гроші за інтим, були натяки.

Нещодавно мені писала відома людина, не вказали ціну. Попросили: "За гроші бути зі мною і приховувати це". Спочатку я не зрозуміла, а потім різко послала", - відповіла блогерка.

А ще Анастасія запевняє, що абсолюно всі чоловіки зраджують:

"Я в цьому впевнена, бо бачу цього дуже багато у своєму житті. Жінки теж зраджують, але чоловіки найбільше".

Коли впевнена, що всі люди навколо тебе - зрадники

Покрещук проти того, аби бути утриманкою, а стосунки їй потрібні хіба що для натхнення.

"Мені потрібно інтимне життя, це важливо, мені потрібні ці емоції. Вони дуже класно впливають на гормональне тло, настрій, на твій стан. Воно дає натхнення. Я не використовую чоловіків, а даю тільки хороше", - пояснила вона.

Для Анастасії також важливо, щоб у її майбутнього чоловіка не було живота і був "немаленький член".

"Я звертваю увагу на зовнішність і вона для мене важлива. Друге - щоб був з інтелектом, а не ідіот", - зазначила жінка.

Блогерка не стала тримати інтригу і показала, який розмір члена їй до вподоби

Наостанок поспілкувалися про вагітність. Блогерка зізналася, що не хоче дітей:

"Слава Богу, я жодного разу у своєму житті не завагітніла. Були такі козли, які спеціально кінчали в мене. Дякувати Богу, мене проносило. Я щаслива, що жодного разу у житті не завагітніла, бо робила би аборт. Тому що на цьому закінчується життя для себе".

"В тебе немає вибору, воно (тіло - ред.) в тебе змінюється, ти стаєш просто потворною. Багато відновлюватися. Це також велика відповідальність, я не готова. Мені складно про когось піклуватися", - додала Анастасія.

"Жодного разу в моєму житті не було такого, що я хотіла б дітей або заміж. Від жодного зі своїх чоловіків, і зараз я не хочу", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, раніше Покрещук розказала про найболючішу операцію та схуднення на 15 кіло.