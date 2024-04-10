"Не можу дозволити собі їх покинути": Приходько про російськомовних фанів та чому не варто "швидко гнати" з переходом на українську

Співачка Анастасія Приходько, яка у соцмережах подекуди продовжує спілкуватися російською, вважає, що саме так і правильно чинити зараз, поки ще не всім дався перехід на українську.

Чому, на її думку, тиск щодо цього переходу не потрібен, а от зміни у Конституції - так, 36-річна артистка пояснила в розмові з "ЛюксФМ".

Анастасія спілкується і українською, і російською Фото з Instagram Приходько

"Так, це нормально зараз. Тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко, і зараз мої дітки також спілкуються двома мовами, допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, які навіть ніколи не розмовляли українською, діти розмовляють російською мовою, мої діти їх також підтримують, і потроху вони вивчають українську мову, тому що вони перейшли в україномовну школу ", - сказала Настя.

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"Я це роблю, тому що я поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх артистів, яких вони також підтримували. Вони мають паспорт України, вони громадяни України і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою до 2014-го року взагалі. Якщо передивитися мої інтерв'ю - я навіть двох слів не могла зв'язати. Але мене ніхто не цькував, мене підтримували, і теж саме я роблю", - наголосила вона.

На власному прикладі Приходько переконана, що тиснути щодо переходу на українську на людей не потрібно

Приходько не вважає себе в праві одцуратися від тих своїх шанувальників, які поки що говорять російською.

"Тому що мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала, ходить на мої концерти, купує квитки, тому я не можу дозволити собі покинути їх і казати їм "переходьте, чому ви не державною" і т.д. Ці люди на це не заслуговують. Дуже багато болю зараз. Тому я за те, щоб підтримувати одне одного і допомагати одне одному, навіть в таких ситуаціях, коли це дуже і дуже зараз обурливо, це різко, але хтось має це робити - підтримувати і тих, і тих", – заявила артистка.

"Я впевнена, що ті, хто розмовляє російською мовою - я, бачте, розмовляю вже вільно українською - вони обов'язково нашим прикладом перейдуть на українську мову, але їх треба зараз трішечки підтримати", - закликала вона.

Своїх російськомовних шанувальників співачка підтримує і підтримуватиме

Як вважає Приходько, пункт Конституції, який захищає російську мову в Україні, має бути виправлений. Це, переконана вона, сприятиме швидшому переходу всіх громадян на українську.

"Я вважаю, це потрібно, це важливо. Але давайте всіх не гнати дуже швидко, щоби не злякати", - додала Анастасія.

Нагадаємо, торік Приходько зізналася, чому, принаймні, поки що, не збирається вертатися в політику.