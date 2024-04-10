"Не можу дозволити собі їх покинути": Приходько про російськомовних фанів та чому не варто "швидко гнати" з переходом на українську

10 квітня, 14:30

Співачка Анастасія Приходько, яка у соцмережах подекуди продовжує спілкуватися російською, вважає, що саме так і правильно чинити зараз, поки ще не всім дався перехід на українську.

Чому, на її думку, тиск щодо цього переходу не потрібен, а от зміни у Конституції - так, 36-річна артистка пояснила в розмові з "ЛюксФМ".

Анастасія спілкується і українською, і російською

Анастасія спілкується і українською, і російською

Фото з Instagram Приходько

"Так, це нормально зараз. Тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко, і зараз мої дітки також спілкуються двома мовами, допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, які навіть ніколи не розмовляли українською, діти розмовляють російською мовою, мої діти їх також підтримують, і потроху вони вивчають українську мову, тому що вони перейшли в україномовну школу ", - сказала Настя.


"Я це роблю, тому що я поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх артистів, яких вони також підтримували. Вони мають паспорт України, вони громадяни України і всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою до 2014-го року взагалі. Якщо передивитися мої інтерв'ю - я навіть двох слів не могла зв'язати. Але мене ніхто не цькував, мене підтримували, і теж саме я роблю", - наголосила вона.

На власному прикладі Приходько переконана, що тиснути щодо переходу на українську на людей не потрібно

На власному прикладі Приходько переконана, що тиснути щодо переходу на українську на людей не потрібно

Приходько не вважає себе в праві одцуратися від тих своїх шанувальників, які поки що говорять російською.

"Тому що мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала, ходить на мої концерти, купує квитки, тому я не можу дозволити собі покинути їх і казати їм "переходьте, чому ви не державною" і т.д. Ці люди на це не заслуговують. Дуже багато болю зараз. Тому я за те, щоб підтримувати одне одного і допомагати одне одному, навіть в таких ситуаціях, коли це дуже і дуже зараз обурливо, це різко, але хтось має це робити - підтримувати і тих, і тих", – заявила артистка.

"Я впевнена, що ті, хто розмовляє російською мовою - я, бачте, розмовляю вже вільно українською - вони обов'язково нашим прикладом перейдуть на українську мову, але їх треба зараз трішечки підтримати", - закликала вона.

Своїх російськомовних шанувальників співачка підтримує і підтримуватиме

Своїх російськомовних шанувальників співачка підтримує і підтримуватиме

Як вважає Приходько, пункт Конституції, який захищає російську мову в Україні, має бути виправлений. Це, переконана вона, сприятиме швидшому переходу всіх громадян на українську.

"Я вважаю, це потрібно, це важливо. Але давайте всіх не гнати дуже швидко, щоби не злякати", - додала Анастасія.

Нагадаємо, торік Приходько зізналася, чому, принаймні, поки що, не збирається вертатися в політику.

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