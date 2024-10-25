"Будь-яка подорож закінчується": Бєдняков ошелешив заявою про розставання з дружиною після 16 спільних років

Телеведучий і актор Андрій Бєдняков, який лише 15-го жовтня зворушливо вітав із днем народження свою дружину Анастасію Коротку, приголомшив сумною новиною: вони - більше не пара.

Про це чоловік написав у Instagram, адресувавши великий допис своїй тепер уже колишній половинці.

"Уф. З чого ж почати… Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років. Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно", - запевнив Андрій.

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Андрій та Анастасія одружилися в 2014-му році Фото з Instagram Короткої

"Я буду завжди тобі вдячний! І це щира правда. Вдячний за той перший поцілунок на ескалаторі станції метро Майдан Незалежності. За тримання за руку та прослуховування пісні (сама знаєш якої, не став під неї виставляти цей пост. Бо було б взагалі "плаксиво")) по дорозі із Києва до Маріуполя. За овочеві салати на твоїй зйомній квартирі. За той твій танець на незручних підборах в моїй кімнаті, через стінку від батьків. За любов до моєї Мами та родини. За Київ. За мотивацію. За помилки. За величезну віру в мене. Постійну віру!", - зізнався він.

Бєдняков додав, що вдячний ексдружині за все, чого вони досягли разом.

"Але найголовніше: я тобі вдячний за двох фантастичних дітей. Найкращих дітей в світі! За це я буду тобі вдячний до кінця своїх днів. У нас "вийшли" класні малі, погодься?", - написав він.

"Я вдячний тобі за ці роки. Я не хочу тобі дякувати за "досвід"... ідіотська фраза. Я хочу дякувати тобі за ах*єнні 16 років. Ох скільки всього було. Нам є Що згадати. Коротка, Ми дуже класно провели час. Але, більше цю "кімнату" ми "продовжувати" не будемо…", - підсумував Андрій.

Телеведучий присвятив ексдружині розлогий теплий допис у соцмережі

"Сьогодні,вперше за 16 років, я змінив контакт "Сокровіще Моє" на "Настя" в своєму телефоні. Але я не збираюся змінювати своє ставлення до тебе. Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ти це знаєш. То ж Будь нею! Знай: Я завжди поруч. Хоча. Ти хрєн забудеш. Аліменти …))", - гірко пожартував телеведучий.

"Завжди твій: Електрослюсар комбінату Ілліча, пародист, хлопець із каре і дивною борідкою - Андрій Бєдняков. Пробач за все погане. Вибач, що не змогли", - закінчив він звернення до Анастасії.

Бєдняков попередив, що жодних інтерв'ю на цю тему він не даватиме.

37-річний Андрій шокував цією новиною...

"Любі наші друзі, куми... для вас це Шок. Розуміємо. Знаючи вас, ви вже точно сказали слово "єб@нуться". Поки буду без зв’язку. Все добре. О. А тепер сказали "пиз*ець"))", - резюмував зірка.

Як відомо, в Бєднякова та Короткої є двійко спільних дітей: 9-річна Ксенія та 2-річний Остап. Під час повномасштабної війни Анастасія з малими мешкає в Сполучених Штатах.