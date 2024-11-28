"Не кайфую і не пишаюся": Хливнюк про бойову роботу, складнощі військової справи та подальшу долю свого російськомовного репертуару

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк воліє не говорити про свою бойову роботу і не пишається кількістю знищених росіян. Співати на сцені та писати пісні для нього набагато приємніше і простіше.

Утім, із початком повномасштабного вторгнення один із найвідоміших музикантів країни став рядовим "Бумом", навчився керувати БПЛА і тепер частіше виконує бойові завдання, ніж виступає.

В інтерв'ю Софії Середі для УП Хливнюк розповів, чи складно було опанувати військову професію та що буде з російськомовним репертуаром "Бумбокса".

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Про свою бойову роботу музикант та оператор дронів Хливнюк, який працює у підрозділі "Софія", говорить неохоче.

"На сцені набагато простіше і веселіше і приємніше. Я працюю дуже різними засобами БПЛА. Від найпростіших, які можна в магазині купити, і до серйозних, які виробляють військові підприємства... Я б не хотів говорити про це. Ця робота – немедійна. Вона потребує більшої тиші, ніж на сьогоднішній день є", - зауважує він.

Андрій нечасто дає інтерв'ю і не любить детально розповідати про свою службу

"Якщо вам цікаво, скільки і кого ми вбили, що ми знищили і так далі, мені не здається це здоровим для мирної людини... Тому що я не хочу травмувати своїх дітей, я не хочу травмувати аудиторію. Я не готовий до цього.

Я не пишаюся знищеннями цими. Мені це не приносить задоволення. Я можу робити цю роботу, але я від неї не кайфую. Якщо мені вдається знищити техніку, знищити засоби, якщо наш ворог зупинився без зброї і був змушений піти, мене це максимально влаштовує", - зізнається Андрій.

"Якщо мені вдається знищити якихось затятих катів, які їдуть сюди за гроші – СОБРівців чи ФСБешників, – я тішуся, але не настільки, як інші бійці, які можуть стрибати аж до неба. Я їх розумію, я їм дуже-дуже за це вдячний, але я не можу ще себе перебороти – мене це не радує. Мені це не в кайф", - каже музикант.

"Я не хочу травмувати своїх дітей та свою аудиторію".

На запитання, чи складно було навчитися військовій справі, Хливнюк відповів:

"Я навчився це робити, непогано виходить, все добре, але хотілося б не займатися цим. Не складно. Немає нічого складного. Складно форсувати Дніпро і бути на Кринках під концентрованими ворожими обстрілами. От там складно".

Що ж до пісень російською, то реакція Андрія на них однозначна, особливо якщо під час концерту просять заспівати російськомовний репертуар.

"У мене є людина, яка мені завжди нагадує, що не можна лізти в бійку. Бо скажуть, що Хливнюк обурєл і намагався дати ляща комусь зі своїх глядачів. У мене є спеціально навчені люди, які кажуть: "Андрію, все нормально, ти на концерті, спокійно".

"Вахтеры" (російськомовний хіт "Бумбокса" - ред.) прилітають кожен день зараз. Ось в Суми прилетіли "вахтеры", вбили людей, в Одесу, в Київ. З російськомовним репертуаром цієї групи покінчено на дуже-дуже довго, якщо не назавжди, я не впевнений", - заявив Хливнюк.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк уже називав умови, за яких знову зможе виконувати свої пісні російською. Також він закликав іти на фронт добровольцями та розказував про своє ставлення до російської культури на заході.