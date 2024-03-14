Тритенко, Федінчик, Бірча, Дікусар, Хливнюк: українські зірки, які захищають країну

14 березня в Україні відзначають День добровольця. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців стали на захист рідної землі. Серед них чимало відомих акторів, співаків та ведучих.

Хто вони – зірки, які воюють за Україну? ТаблоID спробував зібрати повний список знаменитостей та розказати про їхні досягнення у новій професії.

Олексій Тритенко

Замість зйомок у кіно та роботи в театрі 42-річний актор Олексій Тритенко служить в лавах Збройних Сил України. Зірка фільмів "Мирний-21", "Я працюю на цвинтарі", серіалу "Коли ми вдома" від початку повномасштабного вторгнення одягнув піксель.

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Не так давно Олексій зробив пост на своїй сторінці у Facebook, де розсекретив своє військове звання. Виявляється, він є молодшим сержантом і обіймає посаду водія автомобільного взводу.

Андрій Федінчик

Популярний актор українських серіалів 39-річний Андрій Федінчик теж від початку повномасштабної війни взяв до рук зброю. Зірка "Кріпосної" та фільму "Крути 1918" поповнив лави територіальної оборони Житомира. Його дружина Наталка Денисенко спочатку намагалася відмовити коханого, але його рішення було непохитне.

Досі Андрій продовжує нести службу, а зі своєю родиною він бачиться лише у коротких відпустках.

Дмитро Дікусар

Зірки в ЗСУ – серед них і 38-річний хореограф Дмитро Дікусар. 27 лютого 2022 року він на своїй сторінці в Instagram написав, що поповнив лави української армії.

Чоловік детально не розповідає про свою службу, щоб його публічність не нашкодила побратимам. Утім, час від часу ділиться з прихильниками короткими повідомленнями. В одному з таких він чітко заявив, що не шкодує про своє рішення, яке прийняв два роки тому.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк від 24 лютого 2022 року став на захист України. Спочатку він перебував у складі територіальної оборони Києва, а потім приєднався до патрульної поліції.

У березні 2022 року музикант отримав поранення обличчя. Він не ділився подробицями, але на своїй сторінці в Instagram розповів, що тоді їхня колона втратила два пікапи. Ймовірно, внаслідок виконання бойового завдання.

Нині Хливнюк є оператором дрона і виконує бойові завдання на півдні країни Фото: Instagram

У червні 2022 року музикант розказував про рішення піти на фронт. Попри це Андрій вважає себе "тиловим щуром" і саме так пояснював, чому зараз не пише пісень про війну.

Павло Алдошин

Декілька років тому 36-річний актор Павло Алдошин зіграв військового-добровольця у фільмі "Снайпер. Білий ворон", а після 24 лютого 2022 року сам взяв до рук зброю.

Він зізнавався, що ті навички, які він отримав під час знімань, зараз дуже стають йому у нагоді. Алдошин пригадував, що два роки тому війни для нього не існувало. А тепер вона – частина його життя.

Олег Сенцов

Одружився, учетверте став батько і зустрів своє 47-річччя на війні український режисер Олег Сенцов. До лав ЗСУ він приєднався від початку повномасштабного вторгнення. Є молодшим сержантом, командував штурмовою ротою у складі 47 ОМБр на Авдіївському напрямку. Він отримував поранення на фронті та двічі контузію. Олег, який 5 років був російським політв'язнем, зазначав, що ця війна стала для нього особистою.

Дмитро Лінартович

Зірки, які пішли в ЗСУ – серед них і 45-річний Дмитро Лінартович. Актор фільму "Толока" та голос культових західних акторів після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ТРО і брав участь в обороні Києва.

Потім чоловік ніс службу у десантно-штурмовому підрозділі, воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута та Соледару. Зокрема, там у боях у січні 2023 року Лінартович отримав серйозне поранення.

Максим Неліпа

Піксель замість концертних костюмів тепер у 47-річного актора та ведучого Максима Неліпи. Ексучасник "Дизель Шоу" і шоу "Танці із зірками" отримав повістку ще у 2014 році. Тоді він не збирався ухилятися від військової служби, а після початку повномасштабної війни без вагань приєднався до лав ЗСУ.

Гарік Бірча

49-річний шоумен, найвідоміший "Віталька" Гарік Бірча тепер теж стоїть на захисті України. Спочатку він приєднався то ТРО Києва. А нині несе службу у спеціальному батальйоні "Berlingo" і має звання сержанта. Нещодавно актор приголомшив прихильників звісткою, що одружився та став батьком.

Олег Іваниця

Зірки в окопах – тепер це стосується і 45-річного актора серіалу "Жіночий лікар" Олега Іваниці. Після початку повномасштабного вторгнення він прийняв рішення приєднатися до Збройних Сил України.

Чоловік зізнавався, що в нього з’явилося чимало нових навичок. Одна з таких – навчився чекати. Під час війни Іваниця несподівано удруге одружився та учетверте став батьком.

Віктор Розовий

Був коміком, а зараз – український захисник. 36-річний учасник "Ліги Сміху" Віктор Розовий, який нещодавно офіційно одружився, брав участь в обороні Києва, боях на Херсонському та Бахмутському напрямках. Наразі він воює у складі 3-ї штурмової бригади ЗСУ.

Олександр Печериця

24 лютого 2022 року він мав їхати на чергові гастролі. Та натомість 41-річний актор Олександр Печериця став на захист своєї країни. Наступного дня він записався до ТРО, згодом воював у складі 128-го батальйону. Брав участь у боях на Харківському напрямку. Нині актор серіалу "Кріпосна" звільнися із лав ЗСУ за сімейними обставинами.

Володимир Ращук

36-річний актор фільму "Чорний ворон" Володимир Ращук теж від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Він є командиром 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Спершу були бої за Київщину. Потім робота на Донеччині.

Дмитро Сова

У перші дні повномасштабного вторгнення до військкомату пішов 40-річний актор Дмитро Сова. Він пригадував, що його зареєстрували і наказали очікувати. У цей час Дмитро почав активно волонтерити, потім приєднався до ТРО. У червні чоловіка призвали на службу, а від жовтня він перебуває на фронті.

Максим Девізоров

Актори, які воюють за Україну – це про 28-річну зірку серіалу "Перші ластівки" Максима Девізорова. Він боєць 103 бригади тероборони. Від початку повномасштабної він приєднався до війська, а у грудні минулого року отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Олег Шульга

44-річний актор фільмів "Позивний Бандерас", "Червоний", "Довбуш" Олег Шульга захищає Україну від 2014 року. Він одним із перших став до лав добровольців і виконував бойові завдання під Попасною. За рік чоловік демобілізувався, повернувся у професію, але вже у 2022 році змушений був знову взяти зброю до рук.

Олег брав участь у визвольних боях правобережжя Херсонщини, а також був на Бахмутському напрямку. Декілька місяців тому його перевели на роботу у Стратком ЗСУ. Має позивний "Артист".

Сергій Філімонов

29-річний актор із фільму "Носоріг" Сергій Філімонов від 2014 року боронить Україну від російської навали. Він є командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Брав участь у звільненні Харківщини. А також у боях на Сході.

Євген Нищук

Війна не обирає професії – так каже ексміністр культури України та актор 51-річний Євген Нищук. Від початку повномасштабної війни він записався до резерву Збройних Сил України, перебував у складі територіальної оборони і працював в районі Ірпеня. Потім, як розповідав він, зі своєю групою поїхав на Південь. Без зайвих деталей додав, що має справу з аеророзвідкою.

Геннадій Попенко

Зірки в лавах ЗСУ – від 2022 року це стосується й 44-річного телеведучого Геннадія Попенка. У червні він склав присягу, а до цього активно займався волонтерством. У 2023 році він розповідав, що служить на півночі Київщини.

Коля Серга

Від першого дня повномасштабного вторгнення почав боротьбу з російськими окупантами 34-річний співак Коля Серга. Він є старшим лейтенантом ЗСУ та започаткував у війську "Культурний десант".

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald 39-річний Женя Галич серед зірок, які пішли в ЗСУ і пишаються своїм вибором. У квітні 2022 року він приєднався до війська і поєднує службу зі своєю музичною діяльністю. Так, у жовтні минулого року він вимушений був скасувати тур Канадою і США.

Віталій Козловський

39-річний співак Віталій Козловський у 2023 році отримав повістку та за декілька місяців вирушив на навчання. Він перебував у Донецькій області. Утім, вже наприкінці року стало відомо, що Козловський більше не служить у Нацгвардії і нині перебуває у Києві у складі ЗСУ.

Олександр Ярмак

32-річний репер Олександр Ярмак теж не стоїть осторонь боротьби. На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав територіальної оборони. А у 2023 році розповів, що став командиром підрозділу операторів дронів-камікадзе.

Ми пам’ятаємо тих акторів, які віддали найцінніше - своє життя, стоячи на захисті рідної країни на фронті. Це Олексій Хільський, Василь Кухарський, Андрій Павленко, Богдан Колесник, Паша Лі та інші мужні герої.