"Не вдалося виправдати сподівань": Пятов уперше прокоментував розлучення та пояснив, хто в ньому винен

Колишній голкіпер, а нині тренер "Шахтаря" Андрій Пятов прокоментував розлучення зі своєю дружиною Юлією, з якою прожив 19 років і виховує 4-х спільних дітей.

У своєму Instagram він подякував їй за родину та пояснив, чому вона вирішили розірвати шлюб.

"Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу.⠀

Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова - це досягли МИ, а не я. Тому що без підтримки Юлі, без її віри у мене, без її любові та терпіння не було б нічого", - наголосив футболіст. ⠀

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Пятов узяв всю провину на себе

"Наша прекрасна родина, про яку навіть не міг мріяти - це все моя дружина. Юлія подарувала мені радість батьківства, гордість за своїх дітей, безумовну любов та щастя, яке лише може відчувати люблячий батько. Я дякуватиму за це завжди.

Але… Всі ми люди, зі своїми гріхами та помилками. Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім’ю - найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне", - заінтригував Пятов.

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"МИ створили чудову родину, Я не зміг її вберегти. Потрібен час, щоб пережити цей період гідно. Зараз головне - це наші діти, яким так само важко, як і нам. Одне не зміниться ніколи - я любитиму та підтримуватиму мою сім’ю, скільки житиму на цьому світі.Треба зібратися з думками та набратися сил, щоб розказати більше про причину нашого розставання, причину в мені. Розповім, щоб ви не робили тих самих помилок. Але пізніше…", - пообіцяв Андрій.

У свою чергу, Юлія перепостила допис Андрія та написала в сторіс, що не було між ними ані зради, ані скандалу.

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Також Юлія показала, що про неї вже пишуть "дорогі" підписники

Нагадаємо, 40-річний Андрій і 43-річна Юлія мають 4-х дітей: 18-річну Дарію, 15-річну Мілану, 10-річну Маю та 5-річного Лева.