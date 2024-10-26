"Ми залишаємося близькими і рідними": ексдружина Бєднякова пояснила, хто з них прийняв рішення про розлучення

Фото з Instagram Анастасії Короткої

Ексдружина блогера Андрія Бєднякова, Анастасія Коротка вперше прокоментувала своє розлучення з чоловіком та розповіла, чиїм рішенням було розірвати стосунки.

Пост про розставання вона написала у своєму Instagram.

"Поки шукала саме це фото (мені воно чомусь дуже подобається, без костюмів і фільтрів, такі, як ми є), переглянула так багато фото нашого життя… які ж ми молодці! Яку родину створили, яких дітей народили, як багато разом пройшли!", - написала вона.

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Настя зазначила, що гарніших слів, ніж її колишній чоловік, написати неможливо.

"Я можу сказати тільки слова вдячності: за нас, за здійснення всіх моїх бажань, за твою адекватність, за те, що проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючи одне одного, люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного", - додала Коротка.

Настя показала улюблене фото зі своїм вже колишнім чоловіком Фото з Instagram Анастасії Короткої

Колишня кохана Бєднякова також подякувала йому за те, що він неймовірно любить їхніх дітей.

"Я так мріяла, щоб в моїх дітей був такий люблячий батько!! Ти і це бажання виконав!" - зазначила вона.

Анастасія пояснила підписникам, що рішення про розлучення прийняла вона.

"Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!" - розповіла Коротка.

Вона зауважила, що залишається з колишнім не просто друзями, а рідними людьми.

"Ми залишаємося не просто друзями, ми залишаємося близькими і рідними людьми. Не для суспільства, а для нас і дітей! Ми назавжди залишаємося разом в наших дітях і ніщо не здатно це змінити!" - підсумувала Анастасія.

У коментарях під дописом Андрій Бєдняков не втримався і пожартував.

"Класне фото. Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким піс@ном ! Хоча два таких поспіль - це вже перебір. Я поруч. Щоб не було", - написав він.

Пара з усіх сил намагається зробити болючий процес розлучення комфортним Скріншот з Instagram

Нагадаємо, після новини про розлучення Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої підписники почали звинувачувати у всьому блогера. Він не витримав і різко відповів хейтерам та зазначив, що він витерпить все, але його родину чіпати не дозволить.

Зазначимо, що Андрій та Настя були разом 16 років, 10 з яких - у шлюбі. У пари є двоє спільних дітей: 9-річна Ксенія та 2-річний Остап.

Як відомо, ще 15-го жовтня Бєдняков зворушливо вітав Анастасію Коротку з днем народження.