З Шевченком, Притулою, Нікітюк та Жаданом: Світоліна у сукні з пір'ям показала, як в Києві 30-річчя відгуляла. Фото

Світоліна показала, як у Києві відсвяткувала день народження Усі фото Alex Piliugin

Українська тенісистка Еліна Світоліна 12-го вересня зустріла свої 30.

З нагоди свята спортсменка навідалася на батьківщину, де зібрала своїх друзів і знайомих.

Захід відбувся у столичному готелі Fairmont. Серед гостей опинилися: подруга Світоліної, ведуча Леся Нікітюк, український бізнесмен і банкір Олег Гороховський, легенда українського футболу та голова УАФ Андрій Шевченко та інші громадські діячі.

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"Мій особливий день, 30, зустріла в Україні із найближчими людьми, які за три останні роки стали майже родиною. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають та підтримують. Дякую!", - написала Світоліна.

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До речі, для святкування тенісистка обрала сукню українського бренду Gasanova, який часто обирає перша леді.

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Нагадаємо, напередодні ювілею Світоліної ТаблоID зібрав цікаві і неочікувані факти про неї.