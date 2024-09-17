З Шевченком, Притулою, Нікітюк та Жаданом: Світоліна у сукні з пір'ям показала, як в Києві 30-річчя відгуляла. Фото

Марія Мельник 17 вересня, 14:00
Cвітоліна в сукні українського бренду

Світоліна показала, як у Києві відсвяткувала день народження

Усі фото Alex Piliugin

Українська тенісистка Еліна Світоліна 12-го вересня зустріла свої 30.

З нагоди свята спортсменка навідалася на батьківщину, де зібрала своїх друзів і знайомих.

Захід відбувся у столичному готелі Fairmont. Серед гостей опинилися: подруга Світоліної, ведуча Леся Нікітюк, український бізнесмен і банкір Олег Гороховський, легенда українського футболу та голова УАФ Андрій Шевченко та інші громадські діячі.


"Мій особливий день, 30, зустріла в Україні із найближчими людьми, які за три останні роки стали майже родиною. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають та підтримують. Дякую!", - написала Світоліна.

Світоліна в обіймах Нікітюк і Беленюка

Леся Нікітюк і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк привітали Світоліну

Притула і тенісистка

А який захід без ведучого та шоумена Сергія Притули?

Шевченко обійняв Еліну

Шевченко привітав колегу з ювілеєм

Сергій Жадан, як бачимо, завітав на свято не сам

Сергій Жадан, як бачимо, завітав на свято не сам

До речі, для святкування тенісистка обрала сукню українського бренду Gasanova, який часто обирає перша леді.

Світоліна з Олегом Гороховським

Світоліна з Олегом Гороховським

Севгіль Мусаєва і Микола Давидюк

Політолог Микола Давидюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва з іменинницею

Світоліна з Бєдняковим

Усміхнений і завжди позитивний телеведучий Андрій Бєдняков

Еліна з керівницею свого благодійного фонду Анною Поповченко

Еліна з керівницею свого благодійного фонду Анною Поповченко

Епатажний бізнесмен та меценат Гарік Корогодський

Епатажний бізнесмен та меценат Гарік Корогодський

Саркастичний Олексій Дурнєв міцно обійняв подругу

Саркастичний Олексій Дурнєв міцно обійняв подругу

Стильні Володимир Дантес і його дівчина Даша Кацуріна

Стильні Володимир Дантес і його дівчина Даша Кацуріна

Нагадаємо, напередодні ювілею Світоліної ТаблоID зібрав цікаві і неочікувані факти про неї.

Читайте також:

Завжди поруч: Світоліна на тренуванні показала річ, на якій закарбувала ім'я доньки

Світоліна з 1,5-річною донькою і чоловіком закарбувала серпневі миті. Фото

"Кохання мого життя": Світоліна сімейним фото привітала чоловіка з 38-річчям, а він подякував за "скарби"

притула нікітюк Світоліна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів