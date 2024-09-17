З Шевченком, Притулою, Нікітюк та Жаданом: Світоліна у сукні з пір'ям показала, як в Києві 30-річчя відгуляла. Фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна 12-го вересня зустріла свої 30.
З нагоди свята спортсменка навідалася на батьківщину, де зібрала своїх друзів і знайомих.
Захід відбувся у столичному готелі Fairmont. Серед гостей опинилися: подруга Світоліної, ведуча Леся Нікітюк, український бізнесмен і банкір Олег Гороховський, легенда українського футболу та голова УАФ Андрій Шевченко та інші громадські діячі.
"Мій особливий день, 30, зустріла в Україні із найближчими людьми, які за три останні роки стали майже родиною. Людьми, якими пишаюся, які мене надихають та підтримують. Дякую!", - написала Світоліна.
До речі, для святкування тенісистка обрала сукню українського бренду Gasanova, який часто обирає перша леді.
Нагадаємо, напередодні ювілею Світоліної ТаблоID зібрав цікаві і неочікувані факти про неї.