Депутат Жупанин повінчався з дружиною через рік після весілля. Відео

Богдана і Андрій побралися в жовтні 2023 Фото Igor Novikov

35-річни депутат від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин повінчався зі своєю дружиною, володаркою звання "Міс Україна International"-2018 Богданою (у дівоцтві Тарасик).

Пара відгуляла весілля у жовтні минулого року і майже на річницю уклала ще й шлюб у церкві.

Відео з вінчання Богдана поділилася у своєму Instagram.

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"Ми обвінчалися 🕊️ Тиха, камерна подія лише для двох. Святкуємо ще один духовний етап нашої подорожі разом 🤍", - написала жінка.

На вінчанні пари не було гостей

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Як відомо, дружина Жупанина, Богдана Тарасик у 2018-му році брала участь у конкурсі краси "Miss International" в Токіо. І після цього працювала моделлю.

Фото за 2018 рік - тоді звання "Міс Україна" отримала спочатку Вероніка Дідусенко, але потім була дискваліфікована

У жовтні 2022-му у Богдани загинув на фронті тато, про що вона писала в своєму Instagram.

У липні 2024 bihus писали про те, що дружина засвітила Жупанина під час спільної поїздки в Лондон, де він неодноразово бував під час великої війни. У коментарі УП нардеп підтвердив, що справді навчається у Великій Британії.