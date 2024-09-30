Депутат Жупанин повінчався з дружиною через рік після весілля. Відео
35-річни депутат від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин повінчався зі своєю дружиною, володаркою звання "Міс Україна International"-2018 Богданою (у дівоцтві Тарасик).
Пара відгуляла весілля у жовтні минулого року і майже на річницю уклала ще й шлюб у церкві.
Відео з вінчання Богдана поділилася у своєму Instagram.
"Ми обвінчалися 🕊️ Тиха, камерна подія лише для двох. Святкуємо ще один духовний етап нашої подорожі разом 🤍", - написала жінка.
Як відомо, дружина Жупанина, Богдана Тарасик у 2018-му році брала участь у конкурсі краси "Miss International" в Токіо. І після цього працювала моделлю.
У жовтні 2022-му у Богдани загинув на фронті тато, про що вона писала в своєму Instagram.
У липні 2024 bihus писали про те, що дружина засвітила Жупанина під час спільної поїздки в Лондон, де він неодноразово бував під час великої війни. У коментарі УП нардеп підтвердив, що справді навчається у Великій Британії.